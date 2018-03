Remseck Enge Verhältnisse

Remseck / bz

In der Fußball-Verbandsliga geht es an der Tabellenspitze und in der unteren Tabellenhälfte eng zu. Der VfB Neckar­rems belegt mit 22 Punkten Platz zehn, ist aber nur zwei Zähler von der SKV Rutesheim entfernt, die den Relegationsplatz belegt. Für beide Teams geht es an diesem Samstag ab 15 Uhr um Punkte für den Klassenerhalt. Der VfB Neckarrems empfängt den FC 07 Albstadt (23 Punkte), Aufsteiger Rutesheim ist beim VfL Sindelfingen (23) zu Gast. Bei Neckarrems hat Trainer Markus Koch wieder mehr personelle Alternativen. Aufpassen muss seine Defensive auf Albstadts Torjäger Pietro Fiorenza, der 13 Treffer und damit die Hälfte aller Tore des FC erzielt hat.