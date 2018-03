Fußball Eine spielerische Lehrstunde

Aspach / cp

Der Hallesche FC erteilte der SG Sonnenhof Großaspach eine spielerische Lehrstunde und gewann das Drittliga-Spiel vor 1500 Zuschauern mit 3:0. Zweifacher Torschütze war Toni Lindenhahn, der seine beiden ersten Saisontore erzielte. Die rund 300 angereisten Fans der Hallenser hatten sich wegen des Ausscheidens ihrer Mannschaft im Viertelfinale des Landespokals von Sachsen-Anhalt vier Tage zuvor gegen den 1. FC Magdeburg einen Stimmungsboykott auferlegt. Dafür sorgte das Team von Trainer Rico Schmitt auf dem Rasen für jede Menge Unterhaltung. Mit dem erneuten 3:0 wiederholte der HFC seinen Sieg aus dem Hinspiel und knackte die 40-Punkte-Marke, die im Normalfall für den Klassenerhalt reicht.

Die SG Sonnenhof musste nach zuletzt vier Punkten aus zwei Partien einen herben Rückschlag hinnehmen. Zuvor waren sie nämlich neun Spiele sieglos geblieben und hatten nur zwei Punkte geholt. Nach der Partie gegen Halle übten sich die Großaspacher in Selbstkritik. „Das war unterirdisch und katastrophal von jedem. So können wir uns nicht präsentieren“, meinte Abwehrrecke Kai Gehring. SG-Trainer Sascha Hildmann bemängelte: „Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke und Aufmerksamkeit haben gefehlt. Das war mit unser schlechtestes Spiel der Saison.“

Die Großaspacher agierten schwach in der Defensive und konnten sich mit wenigen Ausnahmen in der Offensive nicht in Szene setzen. Trainer Hildmann ersetzte den gesperrten Jeff-Denis Fehr durch Michael Vitzthum, für die im Dienstagsspiel gegen den FC Hansa Rostock verletzt ausgeschiedenen Daniel Hägele und Josep-Clauda Gyau spielten Özgür Özdemir und Makana Baku. Für beide war die Partie nach 45 Minuten beendet. Ihre Nachfolger Jannes Hoffmann und Pascal Sohm konnten ebenfalls keine entscheidenden Akzente setzen.

Der Hallesche FC war vom Anpfiff an präsent, störte früh den Spielaufbau der Gastgeber und präsentierte sich spielfreudig. In der dritten Minute scheiterte der glänzend freigespielte Braydon Manu an einem tollen Reflex von SG-Schlussmann Kevin Broll. Manu war an zahlreichen Offensivaktionen der Gäste beteiligt. In der 13. Minute schoss Niklas Landgraf knapp am Sonnenhof-Tor vorbei. Toni Lindenhahn benötigte zwei Anläufe, um sein Team in Führung zu bringen. Seine erste Chance vergab er noch (21.), dann nutzte er ein geniales Zuspiel von Manu in den Strafraum zu einem eiskalten Abschluss ins lange Toreck (23.).

Den guten und fein herausgespielten Möglichkeiten der Hallenser stand eine dicke Chance der SG Sonnenhof gegenüber, die beinahe sogar die Führung gebracht hätte. Baku hatte auf der halblinken Seite im HFC-Strafraum freie Schussbahn. Mit dem Knie lenkte Torwart Oliver Schnitzler den Ball gerade noch an den Außenpfosten.

Mit einem Doppelschlag in der 52. und 54. Minute sorgten die Gäste aus Halle für eine Vorentscheidung. Daniel Bohl drosch zuerst den von der SG-Abwehr nach einem gefährlichen Angriff des HFC abgewehrten Ball aus 22 Metern Entfernung mit links in den Torwinkel. Das 3:0 für die Gäste erzielte wiederum Lindenhahn. Landgraf, Manu und Mathias Fetsch hatten den rechten Außenbahnspieler mit schnellem Kombinationsfußball im SG-Strafraum glänzend freigespielt. Der Rest war für Lindenhahn eine leichte Übung. Halle zog sich daraufhin etwas zurück und achtete auf eine solide Defensivarbeit, um den klaren Vorsprung zu halten. Was dem HFC gegen harmlose Großaspacher auch gut gelang. Nach Kontern hätten die Gäste das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. Bei der besten Chance zielte Fetsch bei seinem Kopfball nicht genau genug und verfehlte das Tor.