Fußball Ein Vierkampf um Platz zwei

Der FC 08 Villingen (57 Zähler) hat in seinen Nachholspielen kräftig gepunktet und belegt in der Tabelle der Oberliga vor dem SGV Freiberg (54) und dem FSV 08 Bissingen (52) den zweiten Tabellenplatz. Die Meisterschaft dürfte für den weiterhin souverän auftretenden Spitzenreiter TSG Balingen gelaufen sein. Neben Villingen, Freiberg und Bissingen besitzt auch der FV Ravensburg (49) noch Außenseiterchancen auf Rang zwei.

Ein Blick auf die noch anstehenden sechs Spiele weist für die Villinger das vermeintlich leichteste Restprogramm auf. Mitte der Woche hat der Gemeinderat der Doppelstadt Villingen-Schwenningen 1,35 Millionen Euro bewilligt, damit das Stadion Friedensgrund des FC 08 regionalligatauglich saniert werden kann. Beim Restprogramm trifft es den FSV 08 Bissingen und den SGV Freiberg härter, zumal sich beide Teams am 5. Mai im Derby direkt gegenüberstehen. Davor allerdings sind noch die zwei Partien an diesem Samstag sowie am Dienstag zu absolvieren.

Lechner: Anders präsentieren

„Wir haben fünf Punkte Rückstand auf Villingen. Es wird nicht einfach, das noch aufzuholen. Aber daran sind wir selbst schuld. Jetzt müssen wir gewinnen. Dazu müssen wir uns aber definitiv anders präsentieren“, fordert Trainer Andreas Lechner vom FSV 08 Bissingen von seiner Mannschaft vor dem Endspurt Richtung Saisonende. Seinem Team mangelt es etwas an Konstanz. Bärenstarke Leistungen wie beim 4:0-Sieg in Backnang wechseln sich mit schwächeren Vorstellungen wie bei der 1:3-Niederlage in Reutlingen oder dem 0:0 zuletzt in Neckarsulm ab. An diesem Samstag erwarten die Nullachter um 15.30 Uhr am Bruchwald den 1. CfR Pforzheim, am Dienstag spielen sie dann um 15 Uhr beim heimstarken SV Oberachern, und am Samstag kommt dann der SGV Freiberg. „Das ist ein Dreierpack mit schwierigen Spielen“, weiß Lechner. Zuerst aber liegt der Fokus auf der Heimpartie gegen den 1. CfR Pforzheim, der eine durchwachsene Saison spielt und weit hinter den Erwartungen angesichts eines hochwertig verstärkten Kaders zurückgeblieben ist.

Durch den Einzug ins badische Pokalfinale am 21. Mai gegen den Karlsruher SC in Nöttingen herrscht in Pforzheim große Vorfreude auf die Teilnahme an der Hauptrunde des DFB-Pokals in der neuen Saison. Da der Finalgegner KSC entweder als Zweitliga-Aufsteiger oder als Tabellendritter oder -vierter der Dritten Liga für den DFB-Pokal qualifiziert ist, sind auch die Pforzheimer als Endspielgegner dabei und dürfen sich auf einen warmen Geldregen aus den Pokaltöpfen und über bundesweite mediale Aufmerksamkeit freuen. In der Liga kassierten sie zuletzt nach 1:0-Führung zwei 1:2-Heimniederlagen gegen Ravensburg und Villingen. Zuvor reichte es nach einem 2:0-Vorsprung zu einem 2:2 gegen Freiberg. „Wir sind nicht deutlich schlechter als die Spitzenteams“, ist sich CfR-Torjäger Dominik Salz sicher. Er agiert im Pforzheimer Angriff oft als Alleinunterhalter und jagt den langen Bällen nach, mit denen ihn seine Mitspieler ins Laufduell schicken. Sein Bruder Manuel Salz laboriert an einer Innenbanddehnung im Knie, ihn vertritt zwischen den Pfosten wie zuletzt Xaver Pendinger. Der Pforzheimer Trainer Gökhan Gökce stuft den Auftritt am Bruchwald als das „schwerste Auswärtsspiel in dieser Runde“ ein. Beim FSV 08 werden Trainer Andreas Lechner und sein Assistent Alfonso Garcia Veränderungen in der Viererkette sowie in der Offensive vornehmen. Eine gezwungenermaßen, denn Manuel Sanchez hat in Neckarsulm eine Bänderverletzung erlitten und muss pausieren. Fraglich ist der Einsatz von Mario Di Biccari (Meniskusreizung).

Die Enttäuschung aus den Köpfen und die Ermüdung aus den Beinen zu kriegen, waren die vordringlichsten Maßnahmen beim SGV Freiberg nach der Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen den SSV Ulm 1846 und vor dem Spiel an diesem Samstag um 15.30 Uhr beim Bahlinger SC. „Das ist eine Ballbesitzmannschaft, da werden wir viele Wege gehen müssen“, stellt SGV-Trainer Ramon Gehrmann sein Team auf eine laufintensive Angelegenheit im Kaiserstuhl-Stadion ein. „Wir können nach dem Spiel gegen Ulm aber selbstbewusst auftreten“, so der Freiberger Coach.

Vierte englische Woche für SGV

Nach dem verpassten Pokalfinale gilt beim Aufsteiger nun die ganze Konzentration der Liga und dem zweiten Platz. In den nächsten drei Partien und der vierten englischen Woche hintereinander warten happige Aufgaben auf den SGV mit den Gastspielen in Bahlingen und in Bissingen sowie dazwischen dem Heimauftritt am Dienstag gegen den FV Ravensburg. Da fällt dann das Fehlen versierter Kräfte wie Niklas Pollex und Savino Marotta schwer ins Gewicht, wobei der Kader immer noch Alternativen hergibt. Der Bahlinger SC hängt im Tabellenmittelfeld fest, hat keine Chance mehr auf Platz zwei und kann locker aufspielen. „Wir wollen schlicht möglichst viele Punkte holen“, hatte BSC-Trainer Alfons Higl vor dem Spiel am vergangenen Samstag beim SV Oberachern ausgegeben. Da ging das schon mal schief, denn die Bahlinger verloren mit 0:1.