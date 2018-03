Fußball Ein überragender Auftritt in der zweiten Halbzeit in Unterzahl

Ein überragender Auftritt in der zweiten Halbzeit in Unterzahl

cp

Der SGV Freiberg ist durch den 2:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten FC 08 Villingen dick im Geschäft, wenn es in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg um die Vergabe der Aufstiegsplätze geht. In Unterzahl lieferte die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann in der zweiten Halbzeit eine überragende Leistung ab. Mit Willensstärke, Lauf- und Einsatzbereitschaft bewiesen die spielstarken Freiberger, dass sie auch defensiv ein Spitzenteam sind. Sie feierten im dritten Spiel 2018 den dritten Sieg ohne Gegentreffer. Am Samstag sind sie beim Tabellenführer TSG Balingen zu Gast, vier Tage später kommt die Neckarsulmer Sport-Union zum Nachholspiel.

Der FC 08 Villingen, gemeinsam mit dem SGV 2016 aus der Oberliga abgestiegen und umgehend zurückgekehrt, wartet nach seiner herausragenden Vorrunde in diesem Jahr noch auf den ersten Sieg. Zwei Spiele sind ausgefallen, in Oberachern reichte es nur zu einem 0:0, in Freiberg folgte nun die 0:2-Niederlage. Und am Samstag erwarten die Villinger den FSV 08 Bissingen.

Villingens Coach Jago Maric verzichtete in Freiberg in seiner Startformation auf sein Sturm-Ass Cristian Giles Sanchez (14 Saisontore), der sein umfangreiches Repertoire auf Kunstrasen nur unzureichend zur Entfaltung bringen kann. „Mutig sein“, forderte Maric sein Team nach fünf Minuten und guten Ansätzen in der Offensive auf. 15 Minuten lang griffen die Villinger ihren Gegner früh an, traten ballsicher und gut organisiert auf, sie waren im Angriff aber nicht zwingend. Die beste der wenigen Chancen hatte in der 15. Minute Tobias Weißhaar auf dem Fuß. Er scheiterte mit seinem Schuss aus 16 Metern aber am guten SGV-Keeper Pascal Nagel. Der Schlussmann wehrte auch einen stramm geschossenen Freistoß von Stjepan Geng bravourös ab (16.). Den Freibergern gelangen nach und nach auch einige gute Spielzüge. Eine richtig gute Chance hatte schon zuvor Niklas Pollex in der siebten Minute auf dem Fuß. Seinen Schlenzer wehrte der 45-jährige Villinger Torwart Cristian Mendes Cavalcanti ebenso mühelos ab wie später einen Kopfball von Marcel Sökler (19.) und einen Schuss von Hakan Kutlu (42.).

Rote Karte für Fossi

In der 43. Minute veränderte sich die Partie. Villingens Weißhaar war auf dem Weg in den Freiberger Strafraum und wurde dabei zwei Meter davor von Patrick Fossi von den Beinen geholt. Schiedsrichter Marvin Maier zückte die Rote Karte – eine zu harte Entscheidung.

SGV-Coach Gehrmann nutzte die Halbzeitpause dazu, seine Mannschaft auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Die Angreifer Pollex und Kutlu mussten fortan die Villinger früh anlaufen und viele Meter abspulen. „Wir haben in Überzahl ein bisschen weniger gemacht und zu schnell in die Tiefe gespielt“, war FC-Trainer Maric hinterher gar nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft aus der Überzahl machte. Als die Villinger sich im Powerplay-Stil für einige Minuten rund um den Freiberger Strafraum aufhielten und sich den Gegner zurechtstellten, hielt die SGV-Abwehr dicht. Mitten hinein in diese Drangphase starteten die Gastgeber einen für den Tabellenzweiten folgenschweren Konter. Die Flanke von Sven Schimmel vors Tor klärten die Gäste zur Ecke. Nach der von Kutlu getretenen Standardistuation landete der Ball bei SGV-Kapitän Steven Kröner, der wuchtig zum 1:0 einköpfte.

Kurz nach seiner Einwechslung deutete Giles Sanchez seine Gefährlichkeit mit einem ansatzlosen Drehschuss von der Strafraumgrenze an, der Ball strich aber knapp am Freiberger Pfosten vorbei (71.). Ansonsten blieb der Spanier aber ebenso blass wie sein Sturmpartner Nedzad Plavci die gesamten 90 Minuten. Der Top-Torjäger rieb sich gegen Marco Pischorn und den glänzend spielenden Denis Zagaria auf und hatte keinen gefährlichen Torabschluss.

Die erste Aktion des für Schimmel eingewechselten Freibergers Savino Marotta führte zur Entscheidung. Pablo Gil Sarrion brachte den in den Strafraum stürmenden Marotta zu Fall, und der Referee entschied auf Elfmeter. Torjäger Marcel Sökler versenkte den Strafstoß knallhart zum 2:0-Endstand und löste kollektiven Jubel beim SGV aus (81.).

Geht die Siegesserie auch in Balingen und gegen Neckarsulm weiter, sind die Freiberger ein heißer Kandiat auf die Plätze eins und zwei. Für den Villinger Trainer Maric ist ohnehin klar, dass es bis zum Schluss spannend bleibt: „Es wird keinen Zweikampf oben zwischen Balingen und uns geben. Da gibt es noch viele gute Mannschaften wie Freiberg, Bissingen und Ravensburg.“

Pollex bleibt beim SGV

Eine gute Nachricht hatten die Verantwortlichen des SGV für ihre Fans nach dem Spiel parat. Niklas Pollex hat seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus bis zum Juni 2019 verlängert. Nach einem einjährigen Abstecher zu den Stuttgarter Kickers II kehrte Pollex nach dem Aufstieg des SGV zur laufenden Saison nach Freiberg zurück.