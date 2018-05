Fußball Ein torreicher Abschied für Lechner

Jan Fedra

Es war ein Abschied, wie er sein sollte. Im seinem letzten Heimspiel als Coach des Fußball-Oberligisten FSV 08 Bissingen gewann die Mannschaft von Andreas Lechner deutlich mit 5:1 gegen den 1. Göppinger SV. Allzu schwer machten es die im gesicherten Tabellenmittelfeld platzierten Gäste den Nullachtern vor allem in Halbzeit eins aber auch nicht. Gedanklich war die Elf von Gianni Coveli wohl schon in der Sommerpause. Anders die Bissinger: Nachdem bereits vor dem letzten Saisonspiel am Bruchwald festgestanden hatte, dass es nichts wird mit der Aufstiegsrunde zur Regionalliga, wollten die Platzherren ihrem scheidenden Trainer einen erfreulichen Abschied bereiten. Und auch Mittelfeldakteur Peter Wiens (kehrt zum FV Löchgau zurück), der bei seinem Abschieds-Heimspiel in der Startelf stand, durfte sich über einen nie gefährdeten Kantersieg und sein Elfmetertor freuen.

Gorogolione macht Alarm

Vor 230 Zuschauern war es Riccardo Gorgoglione, der vom Anpfiff weg Alarm in der Göppinger Hälfte machte. Nach seinem Vorstoß zur Grundlinie gab es in der zweiten Spielminute erstmals Eckball. Patrick Milchraums Flanke auf den ersten Pfosten köpfte Gorgoglione gefährlich Richtung Tor. Mit vereinten Kräften klärte der SVG zur nächsten Ecke. Die brachte von links Kapitän Oskar Schmiedel, der kurz darauf nach einem Schlag auf die Wade den Platz verlassen musste, in den Strafraum – und dieses Mal saß der Versuch von Gorgoglione. Sein Kopfball schlug hoch im linken Eck zum frühen 1:0 (3.) ein.

Die Coveli-Elf, der zu Beginn minütlich leichte Abspielfehler unterliefen, kam in der neunten Spielminute nach einem langen Ball in den 08-Strafraum. Lukas Buck brachte das Spielgerät vor dem abschlussbereiten Shaibou Oubeyapwa mit der Schulter unter Kontrolle – trotz zahlreicher Proteste der Gäste ließ Schiedsrichter Nikolai Kimmeyer die Partie laufen.

Danach spielte fast nur noch Bissingen. Milchraum nach schöner Kombination über Buck und den für Schmiedel gekommenen Alexander Götz scheiterte in der 19. Minute nur knapp. Kurz darauf war Marius Kunde nach Kopfball-Vorlage von Anil Sarak frei durch, sein Lupfer aus 16 Metern flog über das Gästetor. Nach einer halben Stunde hatte Kunde wie so häufig an diesem Nachmittag den richtigen Riecher. Von links eingelaufen, stoppte Göppingens Marc Mägerle den Stürmer unfair im Strafraum. Die Gelegenheit für Wiens, im letzten Heimspiel nach über 90 Partien im 08-Dress vom Elfmeterpunkt einen Treffer beizusteuern. Der zuvor durch starke Dribblings aufgefallene 30-Jährige verwandelte cool in die rechte Ecke zum 2:0. Einen weiteren kapitalen Fehler der SV-Hintermannschaft nutzte Gorgoglione nach 37 Minuten zu seinem zweiten Treffer des Tages, als der Außenstürmer flach mit links einschob. Kurz vor dem Pausenpfiff dann doch nochmal Göppingen: Top-Torjäger Domenico Botta drehte sich geschickt um Sarak, der Linksschuss des Ex-Nullachters klatschte an die Latte.

Botta trifft per Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel war Botta doch erfolgreich. Der Italiener verwandelte nach Foul an Pavlos Osipidis einen Strafstoß ins rechte obere Eck (59.). Weiter konnten die Göppinger den Abstand trotz einiger Auswechslungen und eines strammen Distanzschusses von Kevin Dicklhuber (64.) nicht verkürzen. Im Gegenteil, in der 69. Minute konterte 08 perfekt. Kunde bediente Gorgoglione auf rechts und dessen flache Flanke erreichte Buck. Mit etwas Glück landete der abgefälschte Linksschuss des Rechtsverteidigers im Tor – das 4:1.

Kurz nachdem sich Wiens seinen verdienten Applaus abgeholt und den Rasen verlassen hatte (80.), erzielte der eingewechselte Simon Lindner den Endstand. Beim Klären von Pierre Williams‘ gefühlvoller Flanke von links behinderten sich Gäste-Keeper Marcel Schleicher und Gent Cerimi gegenseitig. Lindner sagte „Danke“ und bescherte seinem Trainer Lechner mit dem Tor zum 5:1 einen würdigen Abschied.