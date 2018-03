Fußball Ein teuer bezahlter Punkt

Von Claus Pfitzer

Torhüter Kevin Broll rettete der SG Sonnenhof Groißaspach in der Schlussphase der Nachholpartie vom 21. Spieltag der Dritten Liga mit drei Paraden ein 0:0. Den Punkt bezahlten die Großaspacher allerdings teuer. Mit Kapitän Daniel Hägele und Angreifer Joseph-Claude Gyau mussten zwei Leistungsträger verletzt vom Platz, zudem sah Jeff-Denis Fehr die Rote Karte. Für die SG Sonnenhof war es ein wichtiger Punkt, um den noch komfortablen Abstand auf einen Abstiegsplatz zu wahren. Für den Rostock dürfte nach dem fünften sieglosen Spiel der Zug in Richtung Aufstieg abgefahren sein.

Die rund 800 reisefreudigen Hansa-Fans, die ihr Team lautstark angefeuert haben, sorgten für Stimmung. Auf dem Spielfeld war dagegen in der ersten Halbzeit wenig los. Die Gäste waren zwar überlegen, ihnen fehlten aber Spielwitz, Ideen, Genauigkeit und Tempo, um sich gegen die Sonnenhof-Defensive durchzusetzen. Pascal Breier und Selcuk Alibaz hatten Chancen im Ansatz, Zwingendes war aber noch nicht dabei.

Fountas und Gyau vergeben

Die Gastgeber lauerten auf Ballgewinne, um dann schnell umzuschalten. Doch auch da kamzunächst nichts Gefährliches dabei heraus. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde die Partie munterer. Taxiarchis Fountas probierte es nach einer Hereingabe von Shqiprim Binakaj im Rostocker Strafraum mit einem Fallrückzieher. Doch der war mit zu wenig Wucht und unplatziert ausgeführt und somit kein Problem für Hansa-Schlussmann Janis Blaswich. In der 42. Minute bot sich Gyau nach Zuspiel von Fountas die bis dahin beste Chance. Gyau verzog aber den Ball. In die zweite Hälfte starteten die Großaspacher ohne ihren verletzten Kapitän Hägele. In der 56. Minute musste dann auch Gyau das Feld mit muskulären Problemen verlassen.

Die zweite Hälfte bot den 2200 Zuschauern Unterhaltung, Tempo auf dem Rasen und eine Menge Torszenen. Beide Teams hatten das Visier geöffnet und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Blaswich, Leihgabe von Borussia Mönchengladbach im Rostocker Tor, wehrte den Ball nach einem Kopfball von Timo Röttger mit einer tollen Parade auf der Torlinie ab (50.), und bekam nach einem strammen 18-Meter-Schuss von Jannes Hoffmann gerade noch den Arm an den Ball (53.). Trotz der Rasanz, die die Partie bei leichtem Schneefall erfasst hatte, blieben Abspielfehler und Ungenauigkeiten im Offensivspiel beider Teams. In der 58. Minute verfehlte der Ex-Großaspacher Breier nach einem Traumpass von Willi Evseev knapp den oberen Torwinkel des SG-Tores. Einen Linksschuss von Benyamina nach Doppelpass mit Evseev parierte Großaspachs Keeper Broll. Der rückte in den letzten paar Minuten in den Mittelpunkt, als er nacheinander gegen Oliver Hüsing, Breier und Evseev super reagierte.

Da war Brolls Team in Unterzahl. Ausgelöst hatte diese Situation ein Foul am eingewechselten Großaspacher Michael Vitzthum in der Rostocker Hälfte. Vitzthum trat den Freistoß zu flach und in die Rostocker Abwehrmauer. Dann vertändelte er den zu ihm zurückprallenden Ball an Lukas Scherff. Der Außenstürmer setzte Benyamina in Szene, der freie Bahn Richtung SG-Tor hatte. Kurz vor dem Strafraum holte ihn Fehr ein und regelwidrig von den Beinen. Klare Sache: Rote Karte.