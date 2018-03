Bietigheim-Bissingen Ein Germane wird 80

Bietigheim-Bissingen / cp

Reinhold Amann war ein weit über die Grenzen der Region hinaus bekannter Fußballer des SV Germania Bietigheim und brachte sich mit seinem Fußballwissen auch viele Jahre lang als Funktionär bei „seinen Germanen“ ein. An diesem Donnerstag feiert er in Bissingen seinen 80. Geburtstag. Zu den Heimspielen des SV Germania kommt er noch regelmäßig. Mit dem Bietigheimer Traditionsklub feierte er 1963 den württembergischen Pokalsieg. Zwei Jahre zuvor war er mit Bietigheim in die 1. Amateurliga aufgestiegen. Er war auch dabei, als im Mai 1968 der FC Bayern München mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier das Einweihungsspiel des Stadions Ellental gegen den SV Germania absolvierte. In alle den Jahren, in denen „Kitter“ Amann, wie er in Fußballkreisen genannt wird, pflegte und pflegt der Jubilar bis heute enge Freundschaften zu ehemaligen Mitspielern wie Manfred Reiner, Rolf Zeller und viele andere. 1948 kam der gebürtige Stuttgarter zu den Germanen und debütierte als 17-Jähriger in der ersten Mannschaft. Ein Jahr später kam er zusammen mit „Manne“ Reiner im Berliner Olympiastadion vor rund 100 000 Zuschauern in der württembergischen Auswahl im Vorspiel zum Länderspiel Deutschland gegen England zum Einsatz. Für Germania absolvierte Amann über 400 Spiele und ist Ehrenmitglied.