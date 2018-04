Fußball Dreikampf um die Meisterschaft

sd

Der Kampf um Meisterschaft und die Relegationsteilnahme in der Fußball-Bezirksliga bleibt spannend. Das Spitzentrio SV Germania Bietigheim, FC Marbach und NK Croatia Bietigheim gewann am Sonntag seine Spiele deutlich.

Einen 7:1 (2:0)-Kantersieg gegen das Schlusslicht TSV Grünbühl feierte der Spitzenreiter SV Germania Bietigheim. Demir Januzi (10. Foulelfmeter / 17.) sorgte für den 2:0-Pausenstand. Auch das 3:0 in der 53. Minute erzielte er. Zwei Minuten später sorgte Grünbühls Tasdemir Emre mit einem Eigentor für das 4:0. Dominik Faber (69.), Bashkim Susuri (73., Foulelfmeter) und Dominik Wolter (83.) erhöhten auf 7:0. Mit einem kuriosen 60-Meter-Tor kam Grünbühl in der 86. Minute durch Fatih Durmus zum 7:1-Ehrentreffer. „Wir haben es verpasst, das Ergebnis zweistellig zu gestalten, was durchaus möglich gewesen wäre. Vor allem nach dem 2:0 in der ersten Halbzeit haben wir zu viele Angriffe nicht sauber ausgespielt“, bemängelte Germania-Coach Matthias Schmid. Dennoch freute er sich natürlich über den Erfolg, bleibt seine Mannschaft immerhin Tabellenführer. „Wir haben es selbst in der Hand“, betont er.

Doppelpack von Russo

Der NK Croatia Bietigheim feierte einen 4:1 (2:0)-Derbysieg beim FV Löchgau II. In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Aus ihren beiden besten Möglichkeiten machten die Bietigheimer zwei Tore. Mit einem Doppelpack in der 13. und 22. Minute sorgte Gino Rosso für die 2:0-Führung. Die Löchgauer kamen ihrerseits auch immer wieder aussichtsreich vor das gegnerische Tor, vergaben ihre Chancen jedoch. So ging es mit dem 0:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber zunächst besser ins Spiel und machten es in der 55. Minute noch einmal spannend, als Tim Blessing das 1:2 erzielte. Die Hoffnung währte allerdingst nur fünf Minuten bis zum 1:3 durch Denis Kolak. Danach machten die Löchgauer hinten auf und kassierten nach einem Konter das 1:4 durch Kresimir Trepsic. „In der ersten Halbzeit wer mehr für uns drin gewesen. Wir sind aber schlecht gestanden und Croatia hat seine Chancen eiskalt genutzt“, so FVL-Coach Erkan Olgun. „Wir sind dann besser in die zweite Halbzeit reingekommen, haben das aber nicht ausgenutzt und vermeidbare Gegentore bekommen. Schade, dass es nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat, aber wir müssen sowieso die Punkte gegen die direkten Konkurrenten holen“, meinte Olgun. Croatia-Coach George Carter sprach von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft. „Wir haben die Tore gemacht, die wir zuletzt nicht gemacht haben. Am Ende haben wir das Ergebnis gut verwaltet und daher auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, so Carter. Am kommenden Mittwoch kann Croatia mit einem Sieg im Nachholspiel in Flacht zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erklimmen.

Eine deutliche 0:4 (0:2)-Niederlage musste der FSV 08 Bissingen II beim TSV Höfingen hinnehmen. „In der ersten Halbzeit haben wir zwei Geschenke verteilt“, kritisierte Adam Adamos. In der achten Minute erzielte Sebastian Bortel das 1:0 für den Aufsteiger. Dabei gingen die Bissinger nicht engagiert genug zum Ball. In der 34. Minute erhöhte Oliver Kudera nach einem Fehlpass der Nullachte auf 2:0. Die Bissinger kamen durchaus zu eigenen Chancen, waren aber nicht erfolgreich. Kudera (57.) und Bortel (83.) waren jeweils noch einmal erfolgreich. „Jetzt sind wir mittendrin im Abstiegskampf. Das wird eine ganz knappe Sache. Wir müssen auf uns schauen und gegen die direkten Konkurrenten punkten“, so Adamos.

Rückstand durch Eigentor

Einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt feierte die SGM Riexingen beim 3:2 (2:1)-Auswrtssieg beim TSV Eltingen. Nachdem sich beide Mannschaften zunächst im Mittelfeld neutralisiert hatten kam die SGM mit der ersten guten Möglichkeit zum 0:1 durch Patrick Schüle, der in der zwölften Minute einen Eckball von Benjamin Langhans per Kopf über die Linie drückte. Fünf Minuten später erzielte Pascal Nufer nach einem schnellen Angriff den 1:1-Ausgleichstreffer. In der Folge kamen beide Mannschaften nach sehenswerten Angriffen zu guten Möglichkeiten. In der 34. Minute brachte Langhans die Riexinger mit einem Schuss aus 20 Metern erneut in Führung. In der 54. Minute erhöhte Langhans nach einem Konter auf 3:1. Sieben Minuten später verkürzte Eltingens Ennio Ohmes zwar auf 2:3. In der Schlussminute sah Riexingens Christian Mayer wegen Nachtretens die Rote Karte.