Fußball Diesmal gewinnt Croatia das Stadtderby

Von Claus Pfitzer

Durch einen Treffer von Kresimir Trepsic in der 77. Minute zum 2:1-Endstand gewann der Aufsteiger NK Croatia Bietigheim das Stadtderby gegen den SV Germania Bietigheim mit 2:1. Damit gelang nach Niederlagen im Hinspiel und im Pokalwettbewerb im dritten Duell der laufenden Saison der erste Derbysieg.

Der 25-jährige Trepsic kam in der Winterpause von NK Zadrugar Oprisavic nach Bietigheim. Davor spielte er für Croatia Zagreb auch schon in der ersten kroatischen Liga. Im Nachholspiel am Mittwoch beim TSV Eltingen wird Trepsic seiem neuen Verein allerdings fehlen, denn er sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte. Gewinnt der NK Croatia in Eltingen, übernimmt der Neuling die Tabellenführung.

Der aktuelle Spitzenreiter SV Germania Bietigheim hat die ersten 16 Spiele der Saison nicht verloren, davon 13 gewonnen. Jetzt bezogen die Germanen nach dem 1:2 gegen die SKV Rutesheim II innerhalb von einer Woche die zweite Niederlage.

Germania spielt lange zu passiv

Der Sieg des NK Croatia am Sonntag vor den rund 350 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Metterzimmern war verdient. Die Gastgeber waren das aktivere und in der zweiten Halbzeit das deutlich spielbestimmende Team. In der zweiten Hälfte agierten die Germanen bis zur 80. Minute zu passiv und waren dem Gegner auch läuferisch unterlegen. Nach dem 1:2-Rückstand gingen die Gäste in die Offensive und hatten im Ansatz auch Chancen, aber Torjäger Ralf Krestel konnte seine Ladehemmung noch nicht ablegen. Ein Flachschuss verfehlte das Tor ebenso wie ein Kopfball. Mit einer Ausnahme in der dritten Minute konnten ihn seine Mitspieler lange nicht in Szene setzen.

Die Partie, die über die gesamten 95 Minuten fair verlief und im jungen Schiedsrichter Niklas Klüdtke einen sehr guten Leiter hatte, begann mit einem Paukenschlag. In der ersten Minute flankte Deniz Cello von links in den Germanen-Strafraum, und Gianluca Annunziata erwischte den Ball mit dem Kopf und beförderte ihn ins lange Eck des Gästetores zum 1:0. Da hatte die SVG-Abwehr nicht aufgepasst. Durch die Verletzung von Salvatore Veneziano beorderte Germania-Trainer Matthias Schmid Tobias Krüger aus dem Mittelfeld zurück in die Dreierkette. „Er hat uns mit seiner Aggressivität im Mittelfeld gefehlt“, meinte Germania-Trainer Matthias Schmid.

Auch beim NK Croatia fiel mit Alexander Wagner (krank) der Abwehrchef aus. Und beinahe wäre den Germanen postwendend der Ausgleich gelungen, aber Croatia-Schlussmann Athanasios Papakonstantinou klärte glänzend gegen den frei vor ihm auftauchenden Krestel. Nachdem die Gastgeber einige Male die SVG-Abwehr überspielt hatten, nur nicht zum finalen Abschluss kamen, machten die Gäste die hintere Reihen dichter.

Mit einem Traumtor glichen die Germanen nach 26 Minuten aus. Fabio Sprotte zog aus 20 Metern Torentfernung ab, der Ball prallte an den Innenpfosten und von dort ins Netz. Diesmal blieb die Antwort des NK Croatia nicht lange aus, 60 Sekunden später spielte Zvonimir Zivic den mitgelaufenen Ermal Gashi toll frei, doch Gashi schoss aus zehn Metern in bester Position knapp am Germania-Gehäuse vorbei.

Zivic scheitert an Torwart Krüger

Als es Zivic in der 47. Minute dann selbst probierte, scheiterte er mit seinem Flachschuss an Keeper Jens Krüger. Das Team von Trainer George Carter blieb dran, machte viel Druck und arbeitete hartnäckig am zweiten Treffer. Der fiel in der 77. Minute. Zivic hatte mit einem Flachschuss aus 16 Metern den Torpfosten der Gäste getroffen. Trepsic stand goldrichtig und schoss den abprallenden Ball aus sechs Metern zum 2:1 ins Netz.

Die Germanen schalteten sofort um, rückten weit auf und hatten neben den beiden Möglichkeiten von Krestel noch eine Mega-Chance. Aber Schlussmann Papakonstantinou kratzte den Ball nach einem super getretenen Freistoß von Susuri aus dem oberen Torwinkel. „Das war ein gutes Spiel zweier guter Mannschaften. Wir haben verdient gewonnen, auch wenn wir am Ende etwas Glück hatten“, meinte Croatia-Coach George Carter. „In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, dann waren wir zu passiv und haben viele Fehler gemacht. Wir leiden unter der Ladehemmung von Ralf Krestel. Wir konnten nicht erwarten, dass wir hier einen Sieg holen. Letzte Woche war so ein Spiel, dass wir hätten gewinnen müssen“, sagte Germania-Trainer Schmid.