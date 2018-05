Fußball Die TSG Balingen macht leicht ihr Meisterstück

Von Claus Pfitzer

Der FSV 08 Bissingen machte es eine Woche nach dem grandiosen 6:1-Sieg gegen den SGV Freiberg dem Tabellenführer TSG Balingen recht einfach, mit einem 4:0-Sieg die Meisterschaft vollends klarzumachen. Die Balinger profitierten von ihrem frühen Führungstreffer nach acht Minuten, kontrollierten die Partie, legten in der ersten Halbzeit noch zwei Treffer nach und schalteten nach dem 4:0 Mitte der zweiten Halbzeit in den Feiermodus.

„Es war unser schlechtestes Spiel der Saison. Was wir abgeliefert haben, war schwach, es haben Einstellung und Laufbereitschaft gefehlt. So tritt man nicht auf. Ich bin bitter enttäuscht, dass wir eine Woche nach dem Sieg gegen Freiberg ein solches Spiel abliefern“, kommentierte der Bissinger Trainer Andreas Lechner die Vorstellung seiner Mannschaft. Lechner war noch am Tag nach dem Spiel die maßlose Enttäuschung anzumerken. „Unser Problem ist, dass wir keine Konstanz haben. Nach einem überragende Spiel stellt sich schnell Zufriedenheit ein“, sprach Lechner einen wunden Punkt an.

Bei der TSG Balingen überraschte Trainer Ralf Volkwein mit dem Einsatz von Stefan Vogler als zentraler Spitze für seinen Torjäger Patrick Lauble. Vogler kam immer besser ins Spiel und verzeichnete etliche Chancen. Überragender Offensivakteur beim neuen Meister war Kaan Akkaya, der mit einem Tor und vielen guten Anspielen glänzte. Die erste Chance der Partie hatten allerdings die Nullachter: Alexander Götz scheiterte nach sechs Minuten an TSG-Schlussmann Marcel Binanzer.

Akkaya mit Schlenzer erfolgreich

Eine Minute später war Binanzers Bissinger Kollege Sven Burkhardt gefordert, als Vogler nach einem Pass von Sascha Eisele frei vor ihm auftauchte. Burkhardt gewann das Eins-gegen-eins-Duell. Nur 60 Sekunden später legte Eisele für Akkaya auf, und gegen dessen Schlenzer ins lange Toreck war auch Burkhardt machtlos (8.). Es war Akkayas neunter Saisontreffer. „Danach hat uns Balingen spielen lassen. Aber sobald sie das Tempo angezogen haben, sind wir nebenher gelaufen. Wir sind in keine Zweikämpfe gekommen und haben kein Kopfballduell gewonnen“, so Lechner.

In der 28. Minute hatten die Gastgeber wieder mal einen schnellen Angriff inszeniert. Als Pierre Williams im Bissinger Strafraum Vogler zu Fall brachte, entschied Schiedsrichter Marvin Maier auf Elfmeter. Den verwandelte Manuel Pflumm zum 2:0. Schon vor ihrem zweiten Treffer hatte die TSG gute Möglichkeiten durch Eisele, Vogler und Lukas Foelsch ausgelassen. Auf der Gegenseite konnte Jörg Schreyeck einen Schuss von Götz gerade noch abblocken. Vier Minuten vor der Pause erhöhte Matthias Schmitz mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Akkaya auf 3:0. Kurz zuvor hatte Akkaya den Ball schon für Vogler per Standard serviert, doch da konnte Burkhardt noch abwehren.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Lechner mit Tim Reich und Williams zwei Abwehrspieler aus, für sie kamen Duc Thanh Ngo und Manuel Sanchez. Die Balinger agierten mit dem klaren Vorsprung im Rücken abwartend. Trainer Volkwein änderte die Taktik, setzte auf eine Viererkette und brachte mit Marc Pettenkofer einen schnellen Angreifer für das Konterspiel. Der vierte Treffer fiel erneut nach einem Freistoß von Akkaya, Torschütze per Kopfball war wiederum Schmitz. „Wir waren noch gut bedient, denn Balingen hat es beim 4:0 belassen und war danach schon in Feierlaune“, meinte 08-Coach Lechner.

Nach dem Schlusspfiff feierten die Balinger die verdiente Meisterschaft. Sie spielen in der neuen Saison erstmals in der Regionalliga Südwest. Die Nullachter empfangen zum letzten Saison-Heimspiel am Samstag am Bruchwald den ­1. Göppinger SV. Platz zwei ist zwar theoretisch immer noch drin, aber die Chancen sind minimal. „So, wie wir gespielt haben, hätten wir den zweiten Platz nicht verdient“, sagte Lechner.