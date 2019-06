Der SV Pattonville darf seinen Platz in der Bezirksliga am Samstag (18 Uhr) in Heimerdingen gegen Drita Kosova Kornwestheim (5:3 gegen den TSV Benningen) verteidigen. In Besigheim setzten sich die Pattonviller vor 800 Zuschauern mit 2:1 (1:1) gegen den TASV Hessigheim durch. Der Vizemeister der Kreisliga A 3 war die bessere Mannschaft, versiebte aber vor allem in der ersten Halbzeit mehrfach gute Chancen. Die dickste Möglichkeit bot sich Raffaele Cervone in der 85. Minute durch einen Elfmeter. Der Hessigheimer scheiterte aber an SVP-Schlussmann Karl Birkeneder und vergab den 2:2-Ausgleich. An den Toren des Bezirksligisten waren maßgeblich zwei Spieler beteiligt. Zum einen Standardspezialist Daniel Schick vom SV Pattonville, und zum anderen TASV-Keeper Michel Ryssel.

Für tolle Stimmung sorgten die zahlreichen Anhänger des TASV Hessigheim, die lautstark und mit kleinen roten Fähnchen ausgestattet ihr Team unterstützen. „Zur Halbzeit müssen wir 4:1 führen. Dann hat sich das erledigt“, meinte der Hessigheimer Trainer Rico Scheurich nach der bitteren, weil unverdienten Niederlage seiner Mannschaft.

Die Hessigheimer gerieten früh in Rückstand. In der vierten Minute konnte Schlussmann Ryssel nach einer Ecke von Schick den Ball nur unzureichend klären, Philip Mandic hatte aus 14 Metern freie Schussbahn und brachte den SV Pattonville in Führung. Das 0:2 verhinderte Ryssel in der 16. Minute gegen Daniel Schubert. Das war für lange Zeit die einzige Offensivaktion des behäbig und umständlich agierenden Bezirksligisten, der wenig durchschlagskräftig auftrat und zudem Defizite in der Defensive und in der Schnelligkeit aufwies.

Cervone scheitert dreimal

In der Abwehr hatten die Pattonviller jede Menge zu tun, um die gefährlichen Hessigheimer zu stoppen. Die glichen nach 18 Minuten aus. Der stark haltende Keeper Birkeneder hatte einen Schuss von Kevin Merkler abgewehrt, José Torres setzte nach und traf zum 1:1. Cervone hatte in der ersten Halbzeit noch drei dicke Chancen. Einmal köpfte er den Ball übers Tor (30.), bei einem Schrägschuss stand Birkeneder der Führung im Weg (40.), dann flog die Kugel nach Cervones Schrägschuss knapp am Pfosten des SVP-Tores vorbei. Für den hohen Aufwand, den der A-Ligist betrieben hatte, war der 1:1-Halbzeitstand eine zu karge Ausbeute. In den letzten neun Ligaspielen hatten die Hessigheimer die volle Punktausbeute eingefahren und dabei 58 Tore erzielt.

In der zweiten Halbzeit wurde der Bezirksligist etwas aktiver und ging zum zweiten Mal früh in Führung. Schick, in der Region als gewiefter Freistoßschütze bekannt, versenkte den ruhenden Ball aus 18 Metern zum 2:1 (49.). Der Hessigheimer Schlussmann Ryssel hatte sich hinter seiner Abwehrmauer aufgebaut und Schick jede Menge Raum angeboten, den Ball im Netz unterzubringen. Erneut glänzte Ryssel kurz nach einem Gegentor und verhinderte gegen Pantic nach einem Konter des SVP das 1:3. Hessigheim hatte Sekunden zuvor die große Chance auf den Ausgleich vergeben, als Cervone nach einem schnellen Angriff und einem klugen Zuspiel von Torres noch abgeblockt wurde.

Der TASV investierte weiter viel in die Partie und bekam fünf Minuten vor Schluss die Riesenchance zum 2:2 geboten. Nach einem Foul von Marco Hörner im Strafraum an Cervone trat der Hessigheimer selbst an – und scheiterte an Birkeneder, der auch den Nachschuss entschärfte. Gegen die anrennenden Hessigheimer boten sich dem SVP in den Schlussminuten einige gute Kontergelegenheiten.

„Wir freuen uns jetzt, dass wir als kleiner Verein das erreicht haben. Wir sind ein Jahr zu früh dran, denn wir wollten erst im zweiten Jahr oben mitspielen, vielleicht Meister werden oder die Relegation erreichen. Das wird umso schwerer, das jetzt zu bestätigen“, sagte TASV-Coach Scheurich, der seit 2018 in Hessigheim tätig ist und die Mannschaft auf Anhieb auf Platz zwei führte. Drei Spieler gehören in der neuen Runde nicht mehr zum Kader. Andreas Löhl beendet seine Karriere, Torres wird einer von drei Spielertrainern beim SV Germania Bietigheim II und Karlo Soltic verändert sich aus privaten Gründen nach Südhessen.