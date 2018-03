Fußball Die Nullachter rücken mit klarem Sieg auf Platz drei vor

Von Claus Pfitzer

Die Oberliga-Fußballer des FSV 08 Bissingen setzten die Forderung ihres Trainers Andreas Lechner nach einem Sieg beim Kellerkind FC Astoria Walldorf II in die Tat um und feierten nach den beiden 2:2-Unentschieden gegen Ravensburg und in Villingen einen 6:3-Sieg. Damit überholten sie in der Tabelle den FC 08 Villingen und rückten auf Platz drei vor.

Auf der neuesten Kunstrasenanlage im weitläufigen und mit mehreren Plätzen sowie zwei Stadien bestens ausgestatteten Dietmar-Hopp-Sportpark in Walldorf bestimmte der FSV 08 mit wenigen Ausnahmen zu Beginn beider Halbzeiten das Geschehen. Nach 30 Minuten führten die Gäste bereits mit 3:0. Mit einem Doppelschlag in der 47. und 48. Minute kam der FC Astoria auf 2:3 heran. Doch die Spannung war nur von kurzer Dauer, denn die Bissinger hatten die spielerische Klasse, legten zwei Treffer nach und hatten damit die Unkonzentriertheiten bei den beiden Gegentreffern korrigiert. Nach exakt 90 Minuten, die von Schiedsrichter Manuel Digeser gut geleitet wurden, stand ein verdienter 6:3-Erfolg und damit der sechste Auswärtssieg der laufenden Saison.

Beim FSV 08 hatte Trainer Lechner vier Änderungen in der Startformation gegenüber dem 2:2 in der Woche zuvor in Villingen vorgenommen. Für den an der Nase lädierten Luca Wöhrle kam Mario Di Biccari ins Team, Peter Wiens ersetzte Riccardo Gorgoglione, dafür rückte Alexander Götz auf die rechte Seite. In der Abwehr kamen Tim Reich für Duc Thanh Ngo und Manuel Sanchez für Pierre Williams ins Team.

Lange Bälle nach vorne

Da auch für den FC Astoria Walldorf II im Kampf um den immer aussichtsloser werdenden Klassenerhalt nur Siege zählen, begann die junge Mannschaft mit Offensivgeist und kam mit langen Bällen in die Spitze zu drei Chancen im Ansatz. Jedes Mal beteiligt war der bullige Harun Solak. Einmal lief ihm Anil Sarak noch den Ball ab, dann flog sein Kopfball übers 08-Tor, und bei seiner dritten Chance wehrte Bissingens Schlussmann Sven Burkhardt den Ball ab.

Die Nullachter bekamen aber rasch Zugriff auf die Partie und deckten Schwächen des Gegners in der Defensive auf. Vor allem der spielfreudige Götz leitete gefährliche Aktionen ein. So auch in der ­17. Minute. Da setzte er sich an der Torauslinie durch, flankte an den langen Pfosten des Walldorfer Tores, und Wiens brachte die Gäste mit einem Kopfballtreffer in Führung. Vier Minuten später nahmen die Bissinger FCA-Torwart Paul Lawall unter Beschuss. Er parierte gegen Simon Lindner und Wiens, beim dritten Versuch war Marius Kunde erfolgreich: 0:2. Neun Minuten später fiel der dritte Treffer für die Gäste. Sanchez marschierte ungehindert durchs Mittelfeld, setzte Götz in Szene. Es folgten ein Haken im Strafraum und dann ein Schlenzer mit links ins lange Walldorfer Toreck. Die Gastgeber hatten sich erneut ausspielen lassen, die Nullachter nutzten die Räume und schlugen eiskalt zu.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit mangelte es ihnen dann vorübergehend an Konzentration und Entschlossenheit. Das nutzte Pasqual Pander zum 1:3-Anschlusstreffer (47.). Eine Minute später drosch Solak den Ball vom Elfmeterpunkt mit Gewalt ins Bissinger Tor. Lukas Buck hatte zuvor den engewechselten Salvatore Varese, der schon das 1:3 vorbereitet hatte, im Strafraum zu Boden gedrückt. „Da haben einige gedacht, das Spiel sei entschieden und weniger gemacht“, bemängelte hinterher Trainer Lechner die schwächere Phase seines Teams. Doch das fing sich rasch wieder. „Respekt vor der Mannschaft, wie sie zurückgekommen ist. Das zeigt ihren Charakter“, lobte der 08-Trainer das weitere Auftreten.

Sarak nimmt Spannung raus

Anil Sarak erhöhte aus kurzer Distanz auf 4:2 (51.), nachdem FC-Keeper Lawall den Ball gleich mehrfach nicht unter Kontrolle bekommen hatte. Mit einem satten Linksschuss ins lange Eck nach einem Turboantritt erzielte Linder das 5:2 (61.). Solak durfte dann seine Schussstärke und Treffsicherheit vom Strafstoßpunkt noch einmal unter Beweis stellen, als der Referee den Armeinsatz von Sarak gegen Solak mit einem weiteren Elfmeter bewertete (72.). Mehr ließen die Nullachter aber nicht mehr zu, dafür fehlten den Gastgebern auch die spielerischen Mittel.

Die Bissinger, bei denen der eingewechselte Kapitän Oskar Schmiedel im Mittelfeld das Kommando übernommen hatte, spielten ihre Überlegenheit clever aus, ließen den Ball über zahlreiche Stationen laufen und den Gegner nur selten an die Kugel kommen. Einmal musste 08-Torwart Burkhardt noch eingreifen, als die Walldorfer einen Konter durchbrachten. Doch der Kopfball von Christoph Stenzel stellte ihn vor keine Probleme.

In der 90. Minute setzte der eingewechselte Gorgoglione den Schlusspunkt mit dem Tor des Tages zum 6:3-Endstand. Aus nicht einfacher Schussposition zauberte er den Ball hoch ins Walldorfer Gehäuse. „Bis auf die fünf Minuten nach der Pause bin ich mit dem Auftritt zufrieden. Es war ein verdienter Sieg“, meinte 08-Trainer Lechner. Er mahnte aber auch an: „Wir lassen zu viele Tore zu. Das müssen wir besser machen und kompakter sein. Daran müssen wir arbeiten.“ Viel Zeit bleibt nicht, denn schon am Donnerstag (19 Uhr) empfängt der neue Tabellendritte am Bruchwald den ­SV Spielberg, und am Ostermontag (15 Uhr) steht die Nachholpartie beim SSV Reutlingen auf dem Programm.