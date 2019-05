Der Glaube an ein „kleines Wunder“, er sei auf jeden Fall noch da, sagte Thomas Herbst, Trainer des Fußball-Verbandsligisten FV Löchgau, vor dem Heimspiel gegen den TSV Essingen. Vergangenen Sonntag ging auch dieses Ligaspiel gegen den Tabellenvierten deutlich mit 1:5 verloren. So kommt es, dass die anstehende Partie beim FV Olympia Laupheim am Samstag (15.30 Uhr) die letzte Chance für die Löchgauer bietet, das „kleine Wunder“ wahrwerden zu lassen. Deutlich wahrscheinlicher ist angesichts des Rückstandes von acht Punkten auf den Relegationsplatz aber der Abstieg. So sieht das auch Coach Herbst, der den FVL im Vorjahr zum zweiten Mal überhaupt erst in die Verbandsliga geführt hatte: „Natürlich gibt es rechnerisch noch eine Chance. Wir haben es aber nicht mehr in der eigenen Hand und jeder weiß, wie groß der Abstand ist.“

Mit 23 Punkten und einer Negativserie von sechs Niederlagen am Stück reisen die Roten am Samstag zum Tabellennachbarn. Die Laupheimer haben im bisherigen Saisonverlauf 25 Zähler gesammelt – sind zuletzt aber genau wie der Mitaufsteiger dem direkten Wiederabstieg entgegen getaumelt. Auch der FVO kassierte sechs Pleiten nacheinander.

Dass es höchstwahrscheinlich nichts wird mit dem Klassenerhalt, das wurde der Herbst-Elf nach der Niederlage gegen Essingen klar. Wieder einmal hatte der Aufsteiger spielerisch überzeugt. Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle drängten die Roten ihren deutlich höher einzuschätzenden Kontrahenten in dessen Hälfte. So, wie sie es auch schon phasenweise gegen die Topteams aus Dorfmerkingen und Hollenbach getan hatten. Am Ende brachten alle Anstrengungen – bis auf lobende Worte der gegnerischen Trainer – nichts ein. „Die Stimmung in der Mannschaft war nach der Niederlage schon anders als in den letzten Wochen“, erklärt Herbst. „Die Jungs hatten sich gegen Essingen sehr viel vorgenommen und haben alles gegeben.“ In der veränderten Gemütslage erkennt der Trainer aber auch etwas Positives: „Die Enttäuschung war klar zu erkennen, zeigt aber auch, mit wie viel Leidenschaft die Jungs spielen.“

Weiterhin viele Verletzte

Diesen Einsatz wollen die Löchgauer auch beim Auftritt in Laupheim zeigen. „Die Jungs wissen selbst, wie die Situation ist. Wir wollen in jedem Spiel das Maximale geben“, so Herbst zur Herangehensweise im Saisonendspurt. Für die drei noch ausstehenden Partien muss der FVL, wie schon die gesamte Rückrunde über, auf viele potenzielle Stammspieler verzichten. Herbst steht der gleiche, kleine Kader wie seit Wochen zur Verfügung.

Vorentscheidenden Charakter hat das Auswärtsspiel des VfB Neckarrems beim FC Wangen. Am Samstag (15.30 Uhr) kann der Gewinner einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Nach dem Heimsieg gegen Dorfmerkingen trifft der selbstbewusste VfB auf den Sechsten der Rückrundentabelle – im Allgäustadion stehen sich demzufolge zwei Teams gegenüber, die sich mit einer starken zweiten Saisonhälfte aus dem Abstiegsstrudel befreien konnten.

Extreme Spannung bietet am anderen Ende der Tabelle ein Vierkampf um die Meisterschaft. Den Auftakt am 28. Spieltag macht das bereits am Freitag (18.30 Uhr) stattfindende Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen und dem FSV Hollenbach. Vom Ausgang des Top-Duells profitieren wird so oder so die SKV Rutesheim. Die Elf von Coach Rolf Kramer trifft am Samstag (15.30 Uhr) auf Calcio Leinfelden-Echterdingen und lauert mit 51 Zählern auf den ganz großen Wurf. Zwei Punkte trennen die Rutesheimer aktuell nur von Platz eins.