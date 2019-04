Innerhalb von vier Tagen kassierte der SGV Freiberg zwei empfindliche Niederlagen: Nach der 2:3-Pokalpleite beim TSV Essingen und der verpassten Finalteilnahme verlor der SGV in der Oberliga gegen den Tabellenführer SV Stuttgarter Kickers vor 2400 Zuschauern im heimischen Wasenstadion mit 0:1 (0:0). Für den Regionalliga-Absteiger aus Stuttgart war es der achte 1:0-Sieg in der laufenden Saison. Die Gründe lieferten sie auch in Freiberg: Defensiv sehr stark und gut geordnet, aber zu nachlässig bei der Chancenverwertung.

Damit sind die Freiberger Chancen bei fünf ausstehenden Spielen und acht Punkten Rückstand zum Spitzenreiter auf die Meisterschaft und den Direktaufstieg auf ein Minimum gesunken. Platz zwei ist allerdings noch möglich. „Aufgeben wollen wir nicht. Im Fußball gibt es oft ungewöhnliche Ergebnisse“, meinte SGV-Trainer Ramon Gehrmann nach dem dritten Spiel ohne Sieg. Schon am Gründonnerstag hatten die Aufstiegsambitionen mit dem 1:1-Unentschieden bei der Neckarsulmer Sport-Union einen Dämpfer erhalten. Am Mittwoch (14 Uhr) müssen die Freiberger beim 1. CfR Pforzheim antreten.

Die Stuttgarter Kickers streben nach dem verdienten Erfolg bei einem ihrer Verfolger dem klar formulierten Aufstieg in die Regionalliga entgegen. Sie präsentierten sich nach der 0:1-Heimpleite gegen die TSG Backnang und dem 0:0 in Göppingen stabil. Auch wenn die Kickers keineswegs eine meisterliche Leistung ablieferten, so kontrollierten sie die Partie mit klugem Spiel, Disziplin und viel Laufarbeit. Trainer Tobias Flitsch hatte auf namhafte Offensivkräfte wie Shkemb Miftari, Lhadji Badiane, Amadou Amachaibou und Ilias Soultani verzichtet und ließ seine Mannschaft mit einer Raute im Mittelfeld antreten.

Flitsch setzt auf Kampf

In der Startformation standen lauf- und zweikampfstarke Akteure wie Leander Vochatzer und Nico Blank. Lukas Kling kompensierte mangelnde Schnelligkeit mit glänzendem Stellungsspiel, Übersicht und Ballsicherheit, die Viererabwehr stand gewohnt sicher und ließ nur eine Torchance zu. Das Mittelfeld und die beiden Angreifer Mijo Tunjic und Sebastian Schaller liefen die Freiberger früh an und störten so den Spielaufbau der Gastgeber empfindlich. So war wenig zu sehen von den Offensivqualitäten des SGV, der auch über die Außenpositionen kaum nach vorne kam. Nur in einer kurze Phase Mitte der ersten Hälfte waren die Freiberger gut im Spiel. Das war kurz nach der Riesenchance zur Führung. SGV-Schlussmann Thomas Bromma fing eine der zahlreichen Ecken der Stuttgarter ab und leitete mit einem weiten Abwurf einen Konter gegen die einmal etwas zu weit aufgerückten Kickers ein. Über David Müller kam der Ball zu Marcel Sökler, der alleine aufs Gästetor zusteuerte und beim Abschluss an der prächtigen Fußabwehr von Schlussmann Ramon Castellucci scheiterte (25.). Im Hinspiel hatte Sökler beim 4:2-Sieg noch alle vier Freiberger Tore erzielt – und damit knapp ein Viertel der insgesamt nur 18 Gegentreffer der Kickers.

In Freiberg erwischten die Gäste von der Waldau einen guten Start und kamen in der achten Minute zur ersten dicken Gelegenheit, aber Pedro Astray schoss den Ball aus 14 Metern freistehend übers Tor. In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit verzeichneten die Gäste mehrere Chancen zur Führung. Tunjic verpasste nach einer Flanke von Michael Klauss den Ball mit dem Kopf haarscharf, eine Direktabnahme von Vochatzer parierte SGV-Keeper Bromma, Astray drosch den Ball am langen Pfosten mit links am oberen Torwinkel vorbei und Tunjic lupfte den Ball knapp über die Torlatte.

In die zweiten Halbzeit starteten die Gastgeber mutiger und rückten weiter auf. Spetim Muzliukaj setzte sich auf halbrechts durch, schoss die Kugel aber übers Tor. Mit einem klugen Spielzug schaffte der Tabellenführer nach 55 Minuten die verdiente Führung. Der zentrale Stürmer Tunjic hatte sich auf die rechte Außenbahn entfernt und den Ball gefühlvoll in den SGV-Strafraum geflankt. Blank leitete weiter auf Vochatzer, der aus zentraler Position frei zum Schuss kam und Bromma überwand. Danach hatten die Kickers gegen aufrückende Freiberger Platz für ihre Konter, die sie aber nicht zielführend zu Ende brachten. Schüsse von Tunjic und Vochatzer wurden zudem gerade noch von der Freiberger Abwehr abgeblockt.

Tunjic vergibt lässig Elfmeter

Zehn Minuten nach der Führung bot sich den Gästen die Riesenchance zum 2:0. Sökler hatte im eigenen Strafraum Blank zu Fall gebracht. Den Elfmeter führte Tunjic aber aufreizend lässig aus und hob den Ball übers Tor.

Gegen die einsatzfreudigen und diszipliniert verteidigenden Gäste kamen die Freiberger nie dazu, Druck aufzubauen oder sich Chancen zu erspielen. Auch schien der Pokalauftritt in Essingen viel Kraft gekostet zu haben. Trainer Gehrmann fehlten die personellen Alternativen, um offensiv nachzulegen. Der Versuch, den kopfballstarken Abwehrspezialisten Marco Pischorn nach vorne zu beordern scheiterte schon daran, weil von den Außenpositionen keine hohen Bälle im Kickers-Strafraum ankamen. Mit seinen zahlreichen Fans durfte der Spitzenreiter einen verdienten Sieg feiern.