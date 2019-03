Fußball Die Erfolgsserie reißt gegen den neuen Tabellenführer

cp

Zwei Wochen zuvor war Steven Kröner im Anschluss an einen vergebenen Elfmeter in der letzten Minute noch ein Eigentor zum 2:2-Endstand gegen den FC 08 Villingen unterlaufen. In der Spitzenpartie des 21. Spieltags hätte der Kapitän des SGV Freiberg am Samstag mit der letzten Aktion des Spiels beinahe noch den Ausgleich für sein Team erzielt. Sein satter Linksschuss aus 20 Metern Entfernugn strich aber knapp am Reutlinger Tor vorbei. Damit blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg der Gäste, die mit ihrem fünften Auswärtssieg die Tabellenführung übernahmen.

Für den SGV Freiberg endete eine Erfolgsserie von 15 ungeschlagenen Spielen, darunter zehn Siegen. Ihre letzte Niederlage kassierten die Freiberger am 5. September 2018 beim 0:2 gegen den FSV 08 Bissingen. Am Samstag (15 Uhr) findet das Rückspiel am Bissinger Bruchwald statt.

Junger Torwart rettet einmal

Beim SGV Freiberg musste Trainer Ramon Gehrmann die verletzten Stammkräfte Hakan Kutlu und David Müller ersetzen. Für sie rückten Patrick Fossi und Ali Ferati in die Startformation. Der Reutlinger Stammkeeper Milan Jurkovic (Nackenprobleme) wurde nicht rechtzeitig fit und musste seinen Platz erneut dem jungen Enrico Alejandro Piu überlassen. Der 19-Jährige bekam allerdings nicht allzu viel Arbeit. Genau genommen musste er nur einmal rettend eingreifen. Das war in der 35. Minute, als der Freiberger Torjäger Marcel Sökler frei vor ihm auftauchte. Piu lenkte den Schuss aber am Pfosten vorbei ins Aus. Von den vielen Flanken, die die Gastgeber nur unzureichend in den Strafraum schlugen, wurde der junge Keeper kaum belästigt. Das erledigten seine kopfballstarken Vorderleute Ruben Reißig und Filip Milisic. Den Freibergern mangelte es an Ideen gegen die gut organisierten Gäste und an Durchschlagskraft und Entschlossenheit. Dementsprechend meinte der SGV-Präsident Emir Cerkez nach dem Spiel auch: „Die Niederlage ist verdient. Wir waren ungefährlich und ideenlos. Der Gegner war aber auch nicht besser.“

Immerhin hatten die Freiberger die erste Torchance der Partie. Nach einem Eckball von Leon Braun ersuchte es der Freiberger Abwehrspieler Maximilian Rohr sechs Meter vor dem Reutlinger Tor mit einem Fallrückzieher und jagte den Ball knapp über die Latte. In der 40. Minute fand ein Kopfball von Sven Schimmel aus Nahdistanz ebenfalls nicht den Weg ins Reutlinger Gehäuse.

Diese beiden Gelegenheiten und die Chance von Sökler waren die einzigen Aufreger vor dem Tor der Gäste. Dem SGV unterliefen zu viele Fehler im Spielaufbau. Dadurch kam auch bei den beiden Spitzen Spetim Muzliukai und Marcel Sökler kam ein verwertbarer Ball an. Das machten die Reutlinger besser. So in der 15. Minute. Da steckte Torjäger Cristian Giles Sanchez den Ball geschickt durch die Freiberger Abwehrreihe auf Daniel Elfadli. Der Ex-Rutesheimer schlenzte den Ball an SGV-Schlussmann Thomas Bromma vorbei ins lange Eck zur Führung für die Gäste (15.). In der 34. Minute hätte Giles Sanchez auf 2:0 erhöhen können. Nach einem Fehlpass von Braun in der Reutlinger Hälfte starteten die Gäste einen Konter über Gökhan Gümüssu und Giles Sanchez. Der Spanier scheiterte aber an Keeper Bromma. Im direkten Gegenzug entwickelte sich dann die gute Chance von Sökler zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit waren die Reutlinger zunächst erneut gefährlicher bei ihren Angriffen. In der 55. Minute brachte der schnelle Onesi Kuengienda mal einen seiner Sololäufe durch. Seine Flanke erwischte Gümüssu per Flugkopfball nicht optimal. Die Freiberger bekamen kein Tempo in ihr Spiel. Sie hatten zwar viele Aktionen über die Außenbahnen, aber die Flanken kamen aber nicht bei einem Mitspieler an.

Nach 71 Minuten verstärkte Reutlingens Trainer Teo Rus auch als Reaktion auf die vielen Flanken des SGV seine Abwehr und stellte auf eine Fünferkette um. Als zusätzlicher Innenverteidiger kam Jonas Vogler aufs Feld und löste die zentrale Spitze Giles Sanchez ab.

Gentner rückt vor

Beim SGV rückte Thomas Gentner nach vorne, ihm sicherte der eingewechselte Tobias Fausel ab. Damit verstärkten die Gastgeber ihre linke Seite. In der letzten Viertelstunde dieser intensiv geführten Partie ohne große spielerische Höhepunkte legten sich die Freiberger nochmals ins Zeug gegen die massive Reutlinger Defensive. Nach einem Freistoß von Gentner köpfte Rohr den Ball am SSV-Tor vorbei (86.). Auch Schimmel mit einem Schrägschuss (90.) und ganz am Ende Kröner verfehlten das Tor des neuen Tabellenführers.