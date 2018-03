Fußball Derby in Liga und Pokal

Löchgau / bz

Am Samstag um 14 Uhr treffen die Bezirksvertreter FV Löchgau und SGV Freiberg in der zweithöchsten Spielklasse im deutschen Jugendfußball, der Oberliga Baden-Württemberg, zum Derby in Löchgau aufeinander. Die Freiberger Gäste liegen derzeit auf dem dritten Platz hinter dem souveränen Tabellenführer Stuttgarter Kickers und dem SV Sandhausen. Bereits eine Woche später, am Sonntag, 8. Apri, um 13 Uhr treffen beide Teams erneut in Löchgau aufeinander. Dann geht es um den Einzug ins WFV-Pokal Halbfinale, das bereits die Bundesligisten VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim, sowie Oberligist Stuttgarter Kickers erreicht haben.