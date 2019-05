Am Sonntag (15 Uhr) steigt das Duell der Gegensätze in der Fußball-Verbandsliga. Der FV Löchgau trifft zu Hause auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. „Erster gegen Vorletzter. Wir haben nichts zu verlieren und wollen jede Chance, auch wenn sie noch so klein ist, nutzen“, sagt FVL-Coach Thomas Herbst dazu. Nach drei Niederlagen in Serie steckt seine Mannschaft tief drin im Tabellenkeller.

Das Kontrastprogramm bieten die auch nach 24 Spielen noch ungeschlagenen Gäste von der Ostalb: Seit Mitte März steht Dorfmerkingen an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle stellt mit 57 Toren den besten Angriff der Liga und hat dabei erst 26 Gegentreffer kassiert – ebenfalls Bestwert in der höchsten Spielklasse Württembergs. Die Zahlen des Tabellenletzten lesen sich naturgemäß komplett anders: Das Hauptproblem des FVL ist weiterhin die Offensive. 25 Treffer in 24 Spielen sind ligaweiter Minusrekord.

Absturz nach zwei Siegen

Dabei befand sich die Herbst-Elf zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung. Vor fünf Wochen gewannen die Roten zunächst beim SSV Ehingen-Süd mit 3:0 und ließen eine Woche später einen weiteren Auswärtssieg beim VfL Nagold folgen. Danach machten sich jedoch die immensen Personalprobleme stärker bemerkbar. Die Folge: Derby-Niederlage gegen Neckarrems und zwei 1:2-Pleiten gegen Heiningen und Hollenbach. Vor dem Duell mit Dorfmerkingen spricht also auch der aktuelle Trend für den Ligaprimus, der aus den letzten fünf Spielen 13 Zähler holte.

Trainer Herbsts Personalsorgen haben sich seit der unglücklichen Niederlage in Hollenbach weiter vergrößert. Kapitän Simon Herbst verletzte sich gegen den FSV am Knie, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Sicher ausfallen werden neben einigen Langzeitverletzten Michael Mariolas (Sprunggelenks-) und Moritz Haile (Knieverletzung). Gerade Hailes Ausfall trifft den FVL schwer, war der 19-Jährige doch der Dauerbrenner und Standardschütze des Aufsteigers. Weil die Löchgauer A-Jugend ebenfalls am Sonntag beim FC Astoria Walldorf antritt, fallen einige Alternativen weg. „Da müssen wir zaubern“, erklärt Herbst mit Blick auf die Kaderzusammensetzung.

Zuletzt setzte der Aufstiegstrainer mit Julius Reinbold, Marco Stephani und Pascal Conti auf gleich drei Nachwuchsspieler aus dem Team von Michael Lamnek. Für Hoffnung im Lager der „Roten“ sorgt, so komisch das klingt, der Blick auf die Tabelle. Selbst auf die neuntplatzierte TSG Tübingen hat der FVL gerade einmal fünf Punkte Rückstand. Der Klassenverbleib ist weiter machbar.

Wesentlich näher dran an einer weiteren Spielzeit in der Verbandsliga ist der VfB Neckarrems. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt nach dem 3:0-Erfolg beim FC 07 Alsbtadt am Mittwoch allerdings auch nur zwei Punkte. An diesem Samstag (15.30 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Markus Koch beim SSV Ehingen-Süd.