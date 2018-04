Fußball Der TSV Bönnigheim schöpft Hoffnung

bz/bo/mh

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A 3 nimmt an Schärfe zu. Die genaue Zahl der Absteiger steht noch nicht fest, da sie auch abhängig davon ist, ob Mannschaften aus der Bezirksliga in die A 3 absteigen. Zwei Teams werden aber sicher absteigen. Da hat der FV Kirchheim nach der 0:4-Heimniederlage gegen den ebenfalls bedrohten TSV Nussdorf die schlechtesten Karten mit gerade mal elf Punkten. Neben Nussdorf haben aus dem Tabellenkeller auch der TSV Bönnigheim (2:1 bei der Spvgg Besigheim) und der SKV Erligheim (3:2 gegen den SV Hellas Bietigheim) gewonnen. An der Tabellenspitze zieht weiter der SV Riet einsam seine Kreise und hat nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den SV Illingen durch einen Treffer von Sinan Yilmaz weiter einen satten Vorsprung von 16 Punkten auf den ersten Verfolger TASV Hessigheim.

Merkler trifft doppelt

Trotz einer dünnen Personaldecke marschiert der TASV Hessigheim weiter forsch voran. Beim FV Sönmez Bietigheim gewannen die Rot-Weißen glanzlos, aber verdient durch einen Doppelpack von Kevin Merkler mit 2:0. Insbesondere im ersten Durchgang erspielten sich die Hessigheimer viele gute Torchancen. Die Führung gelang schließlich Kapitän Merkler vom Elfmeterpunkt in Folge eines Handspiels nach 16 Minuten. Dass man nur mit diesem knappen 1:0 in die Pause ging, ist hauptsächlich der fahrlässigen Chancenverwertung der Rot-Weißen zuzuschreiben.

Auch der FV Sönmez war in der Offensive gefährlich und scheiterte zwei Mal nur am Torpfosten sowie mehrfach am stark haltenden TASV-Schlussmann Daniel Merx. Pech hatten die Gäste auf der anderen Seite, dass Schiedsrichter Hartmut Frohnert bei zwei Tacklings gegen Nino Bellantoni und Jerry Torres und einem weiteren Handspiel der Bietigheimer nicht erneut auf den Elfmeterpunkt zeigte. Dank Merkler rächte sich dies jedoch nicht, denn nach einer Stunde sorgte er auf Zuspiel von Bellantoni für das beruhigende 2:0.

Kompaktheit hält nicht lange

Platz drei behauptete der VfL Gemmrigheim mit einem 4:2-Hiemerfolg über den in der Tabelle immer weiter abrutschenden TSV Häfnerhaslach. Die Gäste kehrten zurück zu ihrer Kompaktheit, die sie in der erfolgreichen Vorrunde ausgezeichnet hatte. Sie starteten deshalb abwartend und eher defensiv ausgerichtet und wollten die Gastgeber spielerisch nicht zur Entfaltung kommen lassen. Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr geriet der TSV durch Mazlum Koyuns Treffer nach 13 Minuten mit 0:1 in Rückstand. Sieben Minuten später erhöhte Daniel Spahn auf 2:0.

Die Häfnerhaslacher erspielten sich nach und nach ebenfalls Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Nelson Caldas kurz vor der Halbzeitpause zum 1:2-Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte rückten die Gäste früh raus und kamen so zu etlichen Balleroberungen. Mit dem ersten Torschuss nach der Pause erhöhte allerdings Simon Mozer für den VfL in der 60. Minute auf 3:1. Nach dem 2:3 durch Maik Kheim (75.) blies der TSV zur Schlussoffensive. Die wurde durch die Rote Karte gegen Kapitän Dennis Toetz jäh beendet (80.). Marcel Joos sorgte zwei Minuten später für den 4:2-Endstand.

Siegtreffer durch Seitz

Der TSV Bönnigheim hat den Kampf um die Zugehörigkeit zur Kreisliga A 3 noch nicht aufgegeben und holte mit einem verdienten 2:1-Sieg bei der Spvgg Besigheim drei wertvolle Punkte. Allerdings erwischten die Bönnigheimer ihre Gastgeber auch an einem schwachen Tag. Zwar brachte Ulas-Can Uysal Besigheim nach acht Minuten mit einem Schuss ins kurze Eck mit 1:0 in Führung. Bei drei guten Chancen scheiterten zudem Ramon Zippert, Deniz Kaya und Ousman Jammeh an TSV-Schlussmann Andreas Schmid. Moritz Schwarz glich in der 26. Minute nach einem Querpass von Andreas Bollinger zum 1:1 aus. Vier Minuten später gelang Maximilian Seitz der Führungstreffer für die Gäste. Da bei der Spvgg Besigheim in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zussammenlief, war das schon der Endstand.

Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem SKV Erligheim ein 3:2-Sieg gegen den SV Hellas 94 Bietigheim. Badr Hamdouchi brachte Erligheim nach 19 Minuten in Führung. Polykarpos Sachinidis (45.+2) und Kleonikos-Klevis Priftis drehten die Partie kurz vor und nach der Halbzeitpause mit ihren Toren und sorgten für die 2:1-Führung des SV Hellas. Mit einem Doppelpack schoss Steffen Karle (61./70.) Erligheim noch zum Sieg.