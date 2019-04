Der TASV Hessigheim ballert sich weiter in Richtung Aufstiegsrelegation. Dem 5:1 gegen den Tabellenführer TSV Lomersheim ließ die Mannschaft von Rico Scheurich vier Tage später im Derby bei der Spvgg Besigheim einen 7:2-Sieg folgen. Damit bauten die Hessigheimer ihren Vorsprung auf den Tabellendritten TSV Häfnerhaslach auf drei Punkte aus. Die Spvgg Besigheim ist mittlerweile den Abstiegslätzen bedrohlich nahe gekommen.

Die Gastgeber hielten lange gut dagegen und lieferten dem Tabellenzweiten lange einen offenen Schlagabtausch. Nach zwölf Minuten brachte Jerome Wahl mit einem Kopfball im Anschluss an eine Ecke die Gäste mit 1:0 in Führung. Nach Ulas-Can Uysals Ausgleich (14.) gelang Kevin Merkler die erneute Führung für den TASV (21.). Besigheim hatte danach gute Chancen, aber die Hessigheimer Abwehr blockte die Schüsse allesamt ab. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern erzielte Besigheims Spielertrainer Mihael Sabljo das 2:2 (59.). Den Knackpunkt im Spiel bildete ein Elfmeter, den Spvgg-Torhüter Dominic Spiegler an Marius Friedl verursachte. Karlo Soltic nutzte den Strafstoß zur dritten Hessigheimer Fühung, diesmal zum 3:2 (67.). Danach brach die Abwehr der Gastgeber auseinander. Soltic (73./88.), Luca Oehler mit einem Eigentor (81.) und Björn Reinhardt (86.) erzielten die weiteren Treffer zum am Ende deutlichen Sieg.

Frühes Tor durch Kheim

Maik Kheim brachte den TSV Häfnerhaslach im Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSV Lomersheim nach drei Minuten in Führung. Dadurch konnten die Gastgeber ihre Taktik optimal durchziehen und auf Konter setzen. Gegen die massiv verteidigenden Häfnerhaslacher tat sich der Tabellenführer vier Tage nach der ersten Saisonniederlage (1:5 in Hessigheim) schwer, sich Torchancen zu erspielen. Mit seinem Solo knackte Julius Stotz die Häfnerhaslacher Defensive über die rechte Seite und schloss zum 1:1 ab (22.).

Das Spiel nahm immer mehr Fahrt auf. In der 31. Minute nutzte Yannick Rohatsch einen Fehler in der Lomersheimer Deckung zum 2:1. Sebastian Fischer glich per Elfmeter zum 2:2 aus (57.). Sowohl die Gastgeber als auch Lomersheim hatten gute Chancen. Am Ende rettete Häfnerhaslachs Schlussmann Marc Sladkowski mit seinen Paraden seinem Team den verdienten Punkt. Neuer Trainer zur kommenden Saison wird beim TSV Häfnerhaslach Marcello Solombrino. Der 49-Jährige, einst Coach beim SV Illingen, löst Sedat Yilmaz ab.

Mit 3:6 unterlag die SGM Sachsenheim dem SV Illingen. Für die SGM war es die erste Niederlage in der Rückrunde. Drei Mal lagen die Gäste in Rückstand und konnte die Führung der Illinger jeweils ausgleichen, bis der SVI in der Schlussphase davonzogen. Die Führung der Gäste durch Chris Keller in der 26. Minute egalisierte Johannes Gronbach in der Schlussphase der ersten Hälfte. Dominik Knödler sorgte auch noch in Hälfte eins für die erneute Illinger Führung.

Simon Blasig glich für Sachsenheim zum 2:2 (66.) aus. Nach der erneuten Führung durch ein Tor von Nick Heckele kam Sachsenheim durch einen Strafstoßtreffer von Marcel Göttfert nochmals zurück. In der Schlussviertelstunde zog aber Illingen durch Tore von Heckele, Davide Tasselli und André Wagner auf 6:3 davon.

„Das war eine kämpferisch und läuferisch überragende Leistung“, kommentierte Trainer Detfelf Antoni vom SV Walheim den 2:1-Erfolg seines Teams über den VfL Gemmrigheim. Nach langer Verletzungspause war Nico Antoni wieder dabei, der mit seiner Ballsicherheit das Spiel des SVW belebte.

60 Minuten in Unterzahl

Die Gastgeber mussten nach dem Platzverweis gegen Domenico Di Viesti 60 Minuten in Unterzahl auskommen. Gemmrigheim ging nach 14 Minuten durch ein Freistoßtor von Mazhun Koyun in Führung. Eine Minute vor und zwei Minuten nach der Pause war Walheims Joannis Theodoridis zwiemal erfolgreich und brachte die in Unterzahl spielenden Gastgeber mit 2:1 in Führung. Beide Male hatte Timo Frey mit viel Übersicht die Vorarbeit geliefert. Ihren knappen Vorsprung verteidigten die Walheimer. Chancenlos war die SGM Hohenhaslach/Freudental beim TSV Nussdorf und unterlag mit 0:5. Lukas und Johannes Wizemann wechselten sich bei den ersten vier Treffern in der 11., 58., 62. und 70. Minute ab. Tor Nummer fünf für die Gastgeber erzielte Tim Stuible.

Der Tabellenletzte Spvgg Bissingen ging beim TSV Enzweihingen durch einen Freistoß in Führung (12.). Bissingens Torhüter Hans-Jürgen Schell verhinderte zunächst den Ausgleich. In der 20. Minute überwand Hami Atalay den Spvgg-Keeper per Freistoß. Kerim Gür mit einem Doppepack (30./35.) sowie Nicholas Lutz (50.) sorgten für das 4:1 des TSV. Der Aufsteiger verkürzte zwar, aber Dolorjant Imeri sorgte mit dem 5:2 für die Entscheidung. Bissingen gelang noch das 3:5.