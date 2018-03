Fußball Der SV Germania ist nach zwei Niederlagen in Verfolgerrolle

Von Simon David

Als neuer Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga geht der Aufsteiger NK Croatia Bietigheim in den 19. Spieltag. Nach dem Derbysieg gegen den SV Germania Bietigheim am vergangenen Wochenende eroberte die Mannschaft von Trainer George Carter mit dem Auswärtssieg im Nachholspiel beim TSV Eltingen Platz eins. Am Sonntag (15 Uhr) steht nun das Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten TSV Flacht an. „Wir müssen uns gegenüber dem Spiel in Eltingen steigern. Wir haben nicht wirklich gut gespielt, unsere Chancen aber effektiv genutzt. Spielerisch muss das in Flacht aber besser werden“, sagt NK-Trainer George Carter. In der Trainingseinheit vor dem Spiel wird die Mannschaft daran arbeiten. Dann wird sich auch zeigen, wer fit ist.

Der Einsatz von Ermal Gashi ist noch ungewiss, da er mit Problemen am Fuß in Eltingen ausgewechselt werden musste. Auch der Einsatz von ein oder zwei weiteren Akteuren sei noch nicht sicher. „Zum Glück haben wir aber einen breiten Kader, so haben wir auf allen Positionen Alternativen“, so der Croatia-Trainer. Zum Stadtderby kommt es zwischen dem SV Germania Bietigheim und dem FSV 08 Bissingen II. Nach zuletzt zwei Niederlagen und dem Verlust der Tabellenführung wollen die Bietigheimer nun zurück in die Erfolgsspur finden. „Da helfen kein Lamentieren und keine Parolen. Wir müssen Taten folgen lassen“, fordert Germania-Coach Matthias Schmid. „Gegen Croatia kam in der zweiten Halbzeit zu wenig, dafür haben wir die Quittung kassiert“, so Schmid. In den Trainingseinheiten nach der Derbyniederlage sind die Spieler deutlich engagierter aufgetreten als zuletzt. „Wenn die Mannschaft mit dieser Einstellung ins Spiel geht, wird es klappen“, ist sich der Trainer sicher. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Salvatore Veneziano und Ayhan Erkilic.

Der Bissinger Coach Adam Adamos sieht sein Team klar in der Außenseiterrolle. „Obwohl es bei Germania zuletzt nicht gut lief, sind sie für mich Favorit. Je länger wir allerdings in der Abwehr die Null stehen haben, desto größer werden unsere Chancen“, glaubt er. Nach der schwachen Vorstellung gegen den TSV Eltingen am vergangenen Wochenende geht es Adamos aber vor allem um eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Ich glaube und hoffe, dass das die letzte schwache Vorstellung von uns war. Wir wollen besser auftreten, mehr Laufbereitschaft zeigen und konsequenter in die Zweikämpfe gehen“, verspricht Adamos.

FV Löchgau II will nachlegen

Der FV Löchgau II will nach dem überraschenden Heimerfolg gegen den FC Marbach nun auch beim TSV 1899 Benningen punkten. Die Benninger sind Vorletzter, stecken also noch tiefer im Abstiegskampf als der FVL. „Der Benninger Kader ist aber stärker als es der Tabellenstand vermuten lässt“, weiß FVL-Spielertrainer Erkan Olgun. „Wir sind allerdings auch gut aufgestellt, daher bin ich zuversichtlich, dass es klappt. Die nächsten Spiele sind sehr wichtig, weil wir gegen direkte Konkurrenten spielen. Da können wir uns einen Puffer auf die Abstiegsplätze herausarbeiten“, so Olgun. „Kampf und Leidenschaft werden dieses Spiel entscheiden“, glaubt er.

Keine leichte Aufgabe erwartet die SGM Riexingen im Heimspiel gegen den Tabellensechsten TV Aldingen. Dabei braucht die Mannschaft von Trainer Karl Macionczyk dringend einen Erfolg, um den Anschluss an das breite Mittelfeld zu halten.