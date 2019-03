Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 9 nach der Winterpause hat es gleich in sich: Am Sonntag (15 Uhr) trifft der Tabellenführer SV Kaman Bönnigheim (43 Punkte) im Stadtderby auf den Zweiten TSV Bönnigheim (36), der Drittplatzierte FV Kirchheim (35) hat den auf Rang vier liegenden SV Germania Bietigheim II (32) zu Gast.

Der SV Kaman, der auf dem Bönnigheimer Kunstrasenplatz am Sonntag als Gastgeber auftritt, hat 14 von 16 Spielen gewonnen und nur die Partie in Kirchheim mit 1:3 verloren. Gegen die SGM Riexingen II leistete sich der SV Kaman ein 2:2. Mit 59:14 Toren weist die Mannschaft von Trainer Yasin Kölyü ein hervorragendes Torverhältnis auf, das für eine treffsichere Offensive und eine starke Defensive spricht. Bester Torschütze beim Spitzenreiter ist Kubilay Dedeli, der 19 Mal getroffen hat. Das Hinspiel hat Kaman gegen den TSV Bönnigheim mit 2:1 gewonnen. Es war das letzte Spiel des TSV unter Trainer Michael Tauss. Zuvor hatte sein Team 4:1 gegen den FV Löchgau III gewonnen und 1:6 beim FV Kirchheim verloren.

Vier Punkte unter Bollinger

Nach der Trennung von Tauss übernahm Andreas Bollinger in Personalunion als Abteilungsleiter, Sportlicher Leiter und Spieler für zwei Partien auch noch den Trainerjob. Die Bilanz: 1:1 gegen Mezopotamya Bietigheim und 6:1 gegen den FV Markgröningen II. Bollinger ist mit acht Treffern zudem immer noch bester Torschütze des TSV.

Ab dem 7. Spieltag hieß der TSV-Trainer dann Ralf Mack. Seither haben die Bönnigheimer neun Spiele gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Auch die Revanche gegen den FV Kirchheim für die happige Hinspielniederlage gelang mit einem 3:0. Damit ist der TSV nach seinem Stotterstart nach dem Abstieg aus der Kreisliga A 3 seit insgesamt 13 Partien ungeschlagen.

„Ralf Mack ist ein hervorragender Fußballkenner. Er sieht einen Spieler zweimal und weiß genau, wo er ihn einsetzen kann. Er motiviert die Spieler mit seiner ruhigen Art. Es herrscht eine super Stimmung in der Mannschaft“, erzählt das TSV-Urgestein Wolfgang Brodbeck, der auf Bitten von Mack im Dezember als Spielleiter eingestiegen ist. „Ich mache das nur wegen ihm und so lange er Trainer bei uns ist“, sagt Brodbeck, der in seiner Funktion auch eine Entlastung für Abteilungsleiter Bollinger ist. Bei der Mitgliederversammlung im April soll wieder ein neuer Sportlicher Leiter hinzukommen.

Engagement verlängert

Das Engagement von Mack beim TSV war ursprünglich nur bis zur Winterpause angedacht. Den Kontakt hatte Frank Häußer hergestelt, der früher unter dem Kirchheimer beim TSV gespielt hat. „Ich kann doch die netten Kerle nicht im Stich lassen. Das Umfeld stimmt, die Mannschaft zieht mit, im Training haben wir eine Riesenbeteiligung. Und es macht allen Spaß. Gewinnen willst du immer, aber der Spaß am Fußball muss dabei sein“, nennt Mack Gründe, weshalb er seine Tätigkeit bis mindestens zum Saisonende fortsetzt. Der 60-Jährige ist seit kurzem im beruflichen Vorruhestand und hat ausreichend Zeit, seinem Hobby nachzugehen. 2004 hatte Mack schon einmal für ein halbes Jahr beim TSV als Coach ausgeholfen, danach sprang er für jeweils ein paar Wochen als Trainer zweimal beim FV Kirchheim und einmal beim FV Löchgau ein. Seine letzte Mission endete nach drei Monaten im Juni 2014 mit der Meisterschaft des FV Kirchheim in der Kreisliga A 3 und dem Aufstieg in die Bezirksliga. Aktiv gespielt hat er einst bei Union Böckingen und dem SGV Freiberg und war danach Spielertrainer.

„Unser Ziel ist der zweite Platz und die Relegation. Wir müssen aber nicht aufsteigen. Kaman ist offensiv besser, aber wir sind als Mannschaft besser“, sagt der TSV-Coach vor dem Bönnigheimer Stadtderby am Sonntag. Als Hauptkonkurrent auf Rang zwei stuft Mack den SV Germania II höher ein als den FV Kirchheim, der mit Kostas Michaelidis einen seiner besten Spieler an die Spvgg Besigheim abgegeben hat.

Mack ist angetan von der Lernwilligkeit seiner Bönnigheimer. „Die Mannschaft ist nicht schlecht, sie war auch vorher nicht schlecht. Aber die Jungen lernen dazu, sie sind intelligent und nehmen es an, wenn man ihnen etwas anständig vermittelt“, nennt Mack eines der Erfolgsrezepte. Intensiv arbeiten will er in den Übungseinheiten noch an den richtigen Laufwegen und der Bewegung auf dem Platz. „Das Ziel ist, dass sie immer wissen, wie sie laufen müssen. Auch in der Zeit, wenn ich nicht mehr ihr Trainer bin“, so der Kirchheimer. Ganz wichtig aus seiner Sicht war auch die Zusammenführung aller aktiven Spieler zu einer gemeinsamen Trainingsgruppe. Vor seiner Zeit trainierten die erste und zweite Mannschaft getrennt.