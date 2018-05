Fußball Der SKV Erligheim ist in prekärer Lage

bz/js/bo

Momentan belegen die drei Nachbarvereine FV Kirchheim, SKV Erligheim und TSV Bönnigheim in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A 3 die drei sicheren Abstiegsplätze. Da die Liga auf die Sollzahl von 15 Mannschaften reduziert wird, bleibt es nur dann bei drei Absteigern, wenn aus der Bezirksliga keine der A 3 zugeordnete Mannschaft absteigt. Mit dem SV Riet steht der Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest, für Platz zwei kommen in erster Linie der TSV Kleinglattbach, und der TASV Hessigheim infrage, Chancen haben auch noch der VfL Gemmrigheim, der TSV Lomersheim und der TSV Häfnerhaslach.

Der TSV Bönnigheim wehrt sich gegen den Absturz in die Kreisliga B und hat mit dem 3:0-Heimerfolg über den TSV Enzweihingen in der Tabelle den SKV Erligheim überholt. Bei den Bönnigheimern feierte für den verletzten Torhüter Andreas Schmid Adrian Jung aus der A-Jugend ein gelungenes Debüt bei den Aktiven und hielt seinen Kasten sauber. Dabei hatten die Gäste einige gute Möglichkeiten. Die Gastgeber waren effektiver und nutzten ihre Chancen. So wie in der 24. Minute Sven Weber zum 1:0 und Luigi Annunziata nach 57 Minuten zum 2:0. Die Enzweihinger lockerten danach ihre Defensive und liefen in Konter. Da bewahrte sie ihr Schlussmann Kim Berberich zunächst vor einem höheren Rückstand. Drei Minuten vor Spielende traf Moritz Händel dann zum 3:0-Endstand.

Für den SKV Erligheim wird die Lage immer prekärer und der Abstand nach oben immer größer. Der vor wenigen Wochen auch mitten im Abstiegskampf steckende TSV Nussdorf verschaffte sich mit dem souverän herausgespielten 4:1-Sieg in Elrigheim einw enig Luft. Nach sieben Minuten brachte Markus Grözinger die Gäse in Führung. Badr Hamdouchig glich nach einer halben Stunde Spielzeit mit einem verwandelten Elfmeter für den SKV aus. In der zweiten Halbzeit legten die Nussdorfer einen Zahn zu und kamen durch Timo Bopp (56.), Lukas Wizemann, der einen Elfmeter verwandelte (68.), sowie Thorsten Josenhans (69.) zu drei Treffern und zum 4:1-Endstand.

Besigheim in Torlaune

Eine gut aufgelegte Spvgg Besigheim fertigte den SV Hellas 94 Bietigheim mit einem 9:0-Sieg ab. Dadurch geraten die Bietigheimer, die zu keiner Zeit den Kampf annahmen, tief in den Abstiegssumpf. Für den aufgrund einer Erkrankung kurzfristig ausgefallenen Unparteiischen übernahm der aktive Schiedsruchter Nikolaos Halaidopulos vom SV Hellas 94 die Spielleitung. Die Spvgg ging nach vier Minuten durch Sidar Tan in Führung. Tan nutzte einen Querpass von Ulas-Can Uysal. Drei Minuten später schon das 2:0 durch Ousman Jammeh, der eine Vorlage von Pierluigi Isaia am hinteren Pfosten analog dem ersten Tor einlochte. Danach rannte die Spvgg weiter gegen die völlig überforderten Gäste an, kam jedoch erst kurz vor der Halbzeit mit zwei weiteren Treffern durch Sidar Tan zum Halbzeitstand von 4:0. In der 39. Minute war er mit einem Schuss aus gut 20 Metern an den Innenpfosten erfolgreich und unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff mit einem Alleingang zum 4:0. Die zweite Halbzeit eröffnete Jammeh mit einem blitzsauberen Schuss von der Strafraumgrenze in den oberen Torwinkel zum 5:0 (48.). Uysal spielt sich kurz darauf in den Strafraum und erhöhte mit einem Flachschuss auf 6:0. Die 57. Minute brachte die erste und einzige Chance der Gäste, aber der Schuss ging knapp am Torpfosten vorbei. Der eingewechselte Marc Kaminski (61./90.) und Deniz Kaya (65.) erzielten die weiteren Treffer zum 9:0-Endstand, mit dem die Gäste noch gut bedient waren.

Meister holt 0:2-Rückstand auf

Im Spitzenspiel gegen den TASV Hessigheim feierte der Meister SV Riet nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch einen 4:2-Erfolg. Ereignisreich wurde die Partie nach rund einer halben Stunde. Kevin Merkler steckte den Ball zu Nino Bellantoni durch und dieser spielte Marius Friedl in der Mitte, an der keine Mühe hatte den Ball im Rieter Tor unterzubringen (35.). Nur drei Minuten später stand es 0:2. Merkler hatte einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung direkt verwandelt. Direkt nach Wiederbeginn fiel der Anschlusstreffer für die Gastgeber durch Spielertrainer Sinan Yilmaz (48.). Bitter für die Rot-Weißen, dass direkt danach Kapitän Merkler ausgewechselt werden musste. Schon zur Pausehatte Friedl passen müssen. Dem TASV merkte man die Umstellungen und den Verlust zweier Schlüsselspieler an. Die Folge war der Ausgleich durch Hakan Atalay (55.). Der TASV fing sich noch zwei Kontertore. Zunächst traf Kevin Stotz mit einem Traumtor aus rund 18 Metern (70.), bevor Atalay mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte (79.).

Platz zwei sicherte sich durch die Niederlage der Hessigheimer der TSV Kleinglattbach mit dem 1:0 gegen den TSV Hänerhaslach. Im ersten Durchgang waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Den Siegtreffer erzielte André Aisenbrey nach einem zu kurzen Einwurf derHäfnerhaslacher auf ihren Torhüter Philemon Lieb (65.).