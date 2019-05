Wegen solcher Spiele spielen wir Fußball. Wer sich auf so ein Duell nicht freut, sollte Briefmarken sammeln“ – der Sportliche Leiter Oliver Dense und der gesamte FSV 08 Bissingen fiebern dem Oberliga-Kracher gegen die Stuttgarter Kickers entgegen. Wenn Schiedsrichter Justus Zorn am Donnerstag (15 Uhr) in der Aspacher Mechatronik-Arena zum Anpfiff in seine Pfeife bläst, steht für beide Teams der zweite Platz auf dem Spiel – und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest. „Hitchcock hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können“, sagt Dense.

Die etwas besseren Karten beim Showdown haben die Blauen. Ihnen genügt am letzten Spieltag bereits ein Unentschieden, um den Relegationsplatz endgültig zu sichern. Die Degerlocher stehen hinter dem Meister Bahlinger SC mit 63 Zählern auf dem zweiten Platz, die Bissinger folgen mit 61 Punkten auf Rang drei, sprich: Mit einem Sieg im Aspacher Exil würde die Bruchwald- Elf den Kickers auf den letzten Drücker noch die Aufstiegsspiele wegschnappen. Dies wäre für den ehemaligen Bundesligisten, der als Topfavorit in die Saison gestartet war, der sportliche Super-GAU. „Die Kickers haben mit ihren Möglichkeiten und Gegebenheiten nichts in der Oberliga zu suchen. Die müssen wieder hoch und stehen entsprechend unter Druck“, sagt Dense und betont: „Bei uns baut dagegen keiner im Verein und von den Offiziellen Druck auf. Wenn wir nicht aufsteigen, geht die Welt für uns nicht unter.“

In der Vorrunde hat Bissingen dem SVK im Gazistadion bereits ein 1:1 abgetrotzt. Diesmal wäre ein Remis aber zu wenig. „Die Kickers sind sicherlich Favorit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch solche Gegner schlagen können, wenn die Tagesform stimmt“, sagt 08-Trainer Alfonso Garcia und gibt die Marschrichtung vor: „Wir müssen Druck ausüben und nach vorne spielen. Das heißt aber nicht, gleich von Anfang an volles Risiko zu gehen.“ Sein Mitstreiter Dense baut auf einen beflügelnden Effekt durch die große Zuschauerkulisse, die sich abzeichnet (siehe Infobox): „Ich hoffe, dass die Jungs ihr Adrenalin in positive Energie umsetzen.“

Beim FSV 08 hat sich die Personallage in dieser Woche entspannt. Kapitän und Sturmführer Marius Kunde ist nach seiner Grippe wieder fit. Auch Pierre Williams und Riccardo Gorgoglione, die vor elf Tagen gegen Neckarsulm eine Oberschenkelzerrung und einen Bänderanriss im Sprunggelenk erlitten haben, nehmen seit Wochenbeginn wieder an den Übungseinheiten teil und werden auch im Kader stehen. Einzig der Langzeitverletzte Duc Thanh Ngo (Syndesmosebandriss) fehlt. „Es wird einige harte Personalentscheidungen geben“, sagt Garcia.

Sein Kickers-Kollege Tobias Flitsch bangt noch um den Einsatz von Lhadji Badiane – der 32-jährige Rechtsaußen hat sich im Training am Oberschenkel verletzt. Außerdem fällt Top-Torjäger Mijo Tunjic wie gehabt mit einer Knöchelblessur aus.