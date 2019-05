Der Pforzheimer Torjäger Dominik Salz traf mit seinem Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand den SGV Freiberg hammerhart. Der elfte Saisontreffer von Salz warf die Freiberger im Aufstiegsrennen der Oberliga weit zurück. Für den SGV fühlte sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. „Wir spielen jetzt um die ,Goldene Ananas‘ und machen eine Tour durch die Dörfer“, beschrieb SGV-Trainer Ramon Gehrmann das Restprogramm mit noch vier Spielen. In denen kann seine Mannschaft zwar zwölf Zähler holen, doch die dürften kaum mehr für Platz zwei reichen. Der aktuelle Tabellenzweite Bahlinger SC weist sechs Punkte Vorsprung auf. Der 1. CfR Pforzheim beseitigte nach einer insgesamt enttäuschend verlaufenen Spielzeit allerletzte Zweifel am Klassenerhalt.

Ein Spiegelbild der Saison

„Dieses Spiel war ein Spiegelbild unserer Saison. Wir sind nah dran gewesen am Sieg. Dann rutscht wie gegen die Stuttgarter Kickers ein abgefälschter Ball durch und der Gegner erzielt ein Tor“, meinte Freibergs Coach. „Wir haben bis dahin alles gut verteidigt bis auf Zufallsprodukte. Pforzheim hat viele Passfehler gemacht, aber unsere Ballbesitzzeiten waren zu kurz“, analysierte Gehrmann die enttäuschend verlaufene Partie.

Der Pforzheimer Coach Gökhan Gökce setzte auf eine Fünferkette vor Schlussmann Manuel Salz. Freibergs Torjäger Marcel Sökler und der für den verletzten Spetim Muzliukaj nach vorne beorderte Sven Schimmel hatten es mit den drei groß gewachsenen Innenverteidiger Julian Grupp, Bogdan Cristescu und Dominique Jourdan zu tun, die in den Kopfballduellen alles abräumten. In der vierten Minute allerdings überwand ein langer Ball aus dem Mittelfeld das Pforzheimer Bollwerk. Sökler war durchgelaufen, hatte den Ball erwischt und mit einem Heber über Keeper Manuel Salz die frühe Führung für die Gäste erzielt.

Der Vorsprung hielt aber nicht lange. Zwei Minuten später bediente Kreshnik Lushtaku von der linken Seite den völlig frei vor dem SGV-Tor stehenden Stanley Rafito, der aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Die mutig nach vorne spielenden Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit weitere gute Chancen. Lushtaku kam über links mehrfach durch, Rafito wechselte immer wieder von der rechten Seite ins Sturmzentrum neben Dominik Salz. Mit einer tollen Parade verhinderte SGV-Torhüter Thomas Bromma die Führung für den 1. CfR, als er einen Kopfball von Rafito nach Flanke von Lushtaku glänzend parierte (20.). Auch bei einem Kopfball von Dominik Salz fehlte nicht viel am zweiten Tor für die Pforzheimer (24.). Der Torjäger hätte auch in der 40. Minute beinahe getroffen, aber Bromma lenkte den Schlenzer von Salz gerade noch um den Pfosten (40.).

Die Freiberger waren um Ballkontrolle bemüht, trafen aber häufig falsche Entscheidungen und brachten so die Gastgeber wieder in Ballbesitz. Nach rund einer Stunde Spielzeit schienen bei den Gastgebern etwas die Kräfte zu schwinden. Der SGV wurde spielbestimmend, stellte sich den Gegner zurecht, der kaum mehr in der Freiberger Hälfte auftauchte.

Zagaria verwandelt Elfmeter

Als Fatih Ceylan im CfR-Strafraum Sökler von hinten in die Beine stieg, entschied Schiedsrichter Dennis Bauer auf Elfmeter. Denis Zagaria verwandelte sicher zur verdienten 2:1-Führung für die Gäste. Die hatten eigentlich alles im Griff und in der ersten Minute der Nachspielzeit auch noch Freistoß in der eigenen Hälfte. Der Ball aber landete bei einem Gegenspieler und dann rutschte die Kugel im Strafraum den Freibergern durch. Manuel Salz war zur Stelle und beförderte die Kugel mit der Fußspitze am herausgeeilten Schlussmann Bromma vorbei ins Netz. „Wir haben den Sieg aus Dummheit aus der Hand gegeben“, ärgerte sich SGV-Coach Gehrmann. Vor einer Woche war seine Mannschaft im Halbfinale des württembergischen Verbandspokals beim Verbandsligisten TSV Essingen gescheitert. Das Remis in Pforzheim war das vierte sieglose Pflichtspiel in Folge.

In den Schlussminuten kam beim SGV Defensivspieler Steven Keklik von den A-Juniorenzu seinem ersten Oberligaeinsatz. Keklik rückt ebenso wie Torhüter Alexander Michaelik, Luka Milenkovic und Simon Klostermann in der neuen Saison in den Oberliga-Kader auf.

Am Samstag (14 Uhr) erwarten die Freiberger den TSV Ilshofen, danach geht es zum SV Linx, im letzten Saison-Heimspiel ist die TSG Backnang zu Gast. Den Abschluss der Runde bildet für den SGV die Partie beim Absteiger FC Germania Friedrichstal.