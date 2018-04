Fußball Der offensiv zu harmlose SGV Freiberg verpasst Pokalfinale

cp

Der SGV Freiberg hat den Einzug ins württembergische Pokalfinale verpasst. Bei der 1:2-Niederlage vor 900 Zuschauern im Wasenstadion gegen den SSV Ulm waren die Freiberger in der Offensive zu harmlos, um den abgeklärt und ohne ganz großen Aufwand agierenden Regionalligisten zu schlagen. In der Nachspielzeit boten sich den Gastgebern dann noch zwei gute Kopfballgelegenheiten zum Ausgleich. Im Endspiel treffen die Ulmer am 21. Mai im Stuttgarter Gazi-Stadion auf den Verbandsligisten TSV Ilshofen, der den haushohen Favoriten SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 besiegte.

Konzentration auf die Liga

Keine positiven Nachrichten gab es am Mittwochabend für den SGV Freiberg auch aus der Oberliga. Der FC 08 Villingen hat seine Nachholpartie beim ­1. CfR Pforzheim mit 2:1 gewonnen und weist nun bei gleicher Anzahl von Spielen auf Tabellenplatz zwei drei Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Freiberger auf. Die können sich nun ganz auf die Liga und das Erreichen des zweiten Platzes konzentrieren. Dabei wäre durchaus auch das Pokalfinale drin gewesen, denn die Ulmer traten keineswegs als Übermannschaft auf und beschränkten sich weitgehend auf das Nötigste und ihre Stärken in der Defensive und beim Ausnutzen der Torchancen, die ihnen die Gastgeber gewährten. Das genügte zum Finaleinzug, weil die Freiberger im gegnerischen Strafraum zu harmlos waren.

Die Gäste von der Donau überließen dem Oberligisten in der ersten Halbzeit weitgehend den Ballbesitz und zogen sich hinter die Mittellinie zurück. Gegen die gut organisierte Defensive der Ulmer um die extrem kopfballstarken Florian Krebs und Michael Schindele sprang für den SGV, der zu selten Tempo in sein Spiel brachte, bei hohen Flanken keine Torchance heraus. Die einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte entstand nach einer kniehohen Hereingabe von Hakan Kutlu. Da verfehlte SGV-Torjäger Marcel Sökler im Ulmer Torraum den Ball um Haaresbreite. Mit ihrem ersten ernsthaften und zielgerichteten Angriff ging der Regionalligist nach 15 Minuten in Führung.

Nach einem Eckball der Freiberger war ein Kopfball des bedrängten Marco Pischorn zu schwach geraten, so dass SSV-Torhüter Kevin Birk die Kugel mühelos aufnehmen konnte. Gegen die aufgerückten Gastgeber landete der Ball bei Thomas Rathgeber, der sich gegen den zurückgeeilten Pischorn clever durchsetzte und die Kugel genau in den Lauf von David Braig passte. Der Ulmer Angreifer profitierte auch noch davon, dass sich Schlussmann Thomas Bromma und Denis Zagaria gegenseitig behinderten, und erzielte die Führung. Die zweite Chance bot sich Ulm kurz vor der Pause, aber da war Bromma eher am Ball als Rathgeber.

In der zweiten Halbzeit rückten die Gäste etwas weiter auf, beteiligten sich mehr am Spiel und hatten nun auch Interesse daran, mehr Akzente in der Offensive zu setzen und zu Chance zu kommen. In der 57. Minute rettete Bromma glänzend gegen Ardian Morina, und zehn Minuten später verfehlte ein strammer Weitschuss von David Kammerbauer das SGV-Tor nur knapp. Dadurch boten sich aber auch dem SGV etwas mehr Räume nach vorne. Es entstand auch die eine oder andere zumindest im Ansatz gefährliche Szene vor dem SSV-Tor. Richtig brenzlig wurde es für die Ulmer aber erst kurz vor Spielende und in der Nachspielzeit.

Braig trifft erneut

Beim SGV Freiberg war nach 72 Minuten Spetim Muzliukaj als zusätzliche Option für einen Treffer aufs Feld gekommen. Doch wenige Sekunden später schlug der Ulmer Braig ein zweites Mal zu. Nach einem Zuspiel von Marcel Schmidts legte sich Braig 14 Meter vor dem SGV-Tor den Ball zum Abschluss zurecht und schoss ihn neben dem Pfosten erneut ins Netz.

Die Gäste spielten mit ihrem Zwei-Tore-Vorsprung die Minuten ballsicher und abgeklärt herunter. Dann allerdings griff ihr von Muzliukaj im Luftkampf bedrängter Schlussmann Birk am Ball vorbei. Maximilian Wojcik nutzte die Gelegenheit und erzielte den Anschlusstreffer (87.). In der Nachspielzeit wackelte der Finaleinzug der Gäste zweimal bedenklich. Nach einer Flanke von David Kienast köpfte Pischorn den Ball übers Tor, dann parierte SSV-Keeper Birk einen Kopfball von Muzliukaj aufs kurze Eck und rettete sein Team vor der Verlängerung.