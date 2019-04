Ein Selbstläufer ist diese Saison in der Oberliga für den Regionalliga-Absteiger SV Stuttgarter Kickers (53 Punkte) nicht. Die unter Profibedingungen arbeitende Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch wird ihrer Rolle als Topfavorit tabellenmäßig zwar gerecht, doch spielerisch und von der erwarteten Dominanz ist wenig zu sehen. Dabei ist sie seit zwölf Spielen ungeschlagen und hat schon 15 Mal zu Null gespielt. Möglich, dass die Kickers an diesem Mittwoch sogar ihre Tabellenführung abgeben müssen. Wenn der Bahlinger SC (51) sein Nachholspiel gegen den SSV Reutlingen gewinnt, ziehen die Südbadener in der Tabelle an den Kickers vorbei. Die Stuttgarter sind dann allerdings mit zwei Partien gegenüber Bahlingen im Rückstand. Ein Spiel mehr als der Traditionsklub aus Degerloch haben der FSV 08 Bissingen (50) als Tabellendritter und der SGV Freiberg (48) als Vierter absolviert.

Quartett mit guten Chancen

Dieses Quartett hat derzeit die besten Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstiegsrelegationsplatz. Der Kontakt zum Verfolgerfeld ist bereits etwas abgerissen. Am Samstag gehen die Stuttgarter Kickers beim SV Linx, der FSV 08 Bissingen beim FC Germania Friedrichstal und der SGV Freiberg gegen den 1. FC Normannia Gmünd als klare Favoriten in die Partien, auf den Bahlinger SC wartet die Mammutaufgabe beim zuletzt mächtig auftrumpfenden FV Ravensburg (41), für den seine Erfolgsserie aber zu spät kommen dürfte.

Von den oben stehenden vier Mannschaften haben die Kickers das schwerste Restprogramm mit nur drei Heim- und satten sechs Auswärtsspielen. In der Auswärtsstatistik belegen sie als heimstärkste Mannschaft der Liga den dritten Platz – gemeinsam mit dem Bahlinger SC (beide 20) hinter Freiberg (22). Die Stuttgarter müssen in Linx, beim 1. Göppinger SV, beim SGV Freiberg, beim FC 08 Villingen sowie am vorletzten Spieltag beim SSV Reutlingen und zum Saisonausklang beim FSV 08 Bissingen antreten. Daheim im Gazi-Stadion empfangen sie die TSG Backnang, den FV Ravensburg und den SV Spielberg. Schwer wiegt für die Kickers der Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Tobias Feisthammel, der sich im Spiel gegen den TSV Ilshofen (5:0) einen Außen- und Innenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hat und pausieren muss. Während sich der spanische Winter-Neuzugang Pedro Astray als Verstärkung erwiesen hat, kam Ilias Soultani bislang noch nicht als die erhoffte torgefährliche Offensivkraft zum Zug.

Zwei Topteams am Bruchwald

Der FSV 08 Bissingen, in der Heimtabelle auf Rang drei mit neun Siegen, drei Unentschieden und erst einer Niederlage, hat am Bruchwald neben den Kickers von den Topklubs auch noch den Bahlinger SC zu Gast und als schwere Brocken auswärts den FC Nöttingen und den 1. Göppinger SV vor der Brust. Spiele in Friedrichstal, gegen den SV Oberachern, in Schwäbisch Gmünd und gegen die Neckarsulmer Sport-Union komplettieren das Restprogramm.

Die Freiberger haben es aus der Spitzengruppe nur noch mit den Kickers zu tun. Daheim empfängt der SGV außerdem die Abstiegskandidaten Schwäbisch Gmünd, TSV Ilshofen und TSG Backnang und muss auswärts bei der Neckarsulmer Sport-Union, dem 1. CfR Pforzheim, dem SV Linx und zum Saisonabschluss beim FC Germania Friedrichstal spielen.