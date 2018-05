Fußball Dem SV Germania gelingt ein Riesenschritt zum Aufstieg

cp

Dem SV Germania Bietigheim ist auf dem Weg zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und zum Aufstieg in die Landesliga ein Riesenschritt gelungen. Mit einem 5:3-Sieg am Dienstagabend im Nachholspiel beim TSV Schwieberdingen hat die Mannschaft von Trainer Matthias Schmid ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf den Verfolger NK Croatia Bietigheim auf vier Punkte ausgebaut. Jetzt stehen für die Germanen noch die Partien am Sonntag gegen den FC Marbach, eine Woche später beim TSV Benningen sowie zum Saisonausklang daheim gegen den TSV Höfingen auf dem Programm.

Bleiben die Germanen auf ihrem eingeschlagenen Kurs und holen die noch fehlenden Punkte, kehrt der Verein nach 24 Jahren wieder in die Landesliga zurück. In der fünften Saison nach der Rückkehr aus der Kreisliga A in die Bezirksliga hat Trainer Schmid eine aufstiegstaugliche Mannschaft beisammen, der mit den Winter-Neuzgängen Patrick Hirsch, Eric Schmidtke und Pascal Wolter wichtige Puzzleteile zugefügt wurden. Ein Trumpf ist auch der ausreichend groß besetzte Kader. In Schwieberdingen boten die Bietigheimer zwischen der zehnten und 32. Minute eine meisterliche Leistung. Da liefen die Kombinationen spielerisch leicht, Zweikämpfe im Mittelfeld gingen meist an die Gäste und vor dem gegnerischen Tor nutzten die Germanen ihre Chancen eiskalt aus. In 22 Minuten hatten sie aus einem 0:1-Rückstand eine 4:1-Führung gemacht.

Frey und Baus fehlen

Bei den Schwieberdingern fielen die Ausfälle ihres Stammtorhüters Mario Frey (Urlaub) und ihres besten Torschützen Tobias Baus (Hochzeitsreise) schwer ins Gewicht. Dennoch bot das Team von Trainer Jens Eng Paroli und steigerte sich in der zweiten Halbzeit auch in der zuvor anfälligen Defensive. Der Lohn für die Bemühungen waren noch zwei Treffer in der Schlussphase zum 3:5-Endstand.

Die Gastgeber legten auf dem Kunstrasenplatz beim Felsenberg-Stadion forsch los und gingen nach sechs Minuten durch Patrick Mertas in Führung. Da hatten die Bietigheimer bei einer Flanke von rechts nicht aufgepasst. Mertas rauschte am langen Pfosten heran und drosch den Ball ins Netz. Die Germanen steckten den Rückstand schnell weg und glichen vier Minuten später aus. Tobias Krüger verwertete ein Zuspiel von Wolter.

Susuri überlistet Rölle

Gar nicht gut sah TSV-Ersatzkeeper Marcel Rölle beim 2:1 für den Tabellenführer 120 Sekunden später aus, als er einen Schuss von Bashkim Susuri aus 17 Metern über sich hinweg ins Tor passieren ließ. Alex Felger nach einer Kopfballvorlage von Wolter (30.) und Patrick Hirsch aus kurzer Distanz (32.) erhöhten auf 4:1.

Zur Pause nahm TSV-Trainer Eng drei Wechsel vor. In der 48. Minute musste sein neu formiertes Team einen unglücklichen Gegentreffer hinnehmen, als Felger den von der Torlatte abprallenden Ball zum 5:1 verwertete. Samed Sezairi, der den Ball nach einer raffiniert getretenen Ecke von Mertas ins Germanen-Tor verlängerte, und Samed Yesilyurt mit einem Schlenzer aus 16 Metern (86.) verkürzten für den nie aufsteckenden TSV noch auf 3:5.