Fußball Das Spitzenduo ist weiter auf Torejagd

Aus dem Dreikampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga könnte ein Zweikampf werden. Denn während das Spitzenduo SV Germania Bietigheim und NK Croatia Bietigheim am Samstag souverän gewann, kam der drittplatzierte FC Marbach beim TSV Eltingen nicht über ein 1:1 hinaus. Die Marbacher sind am Sonntag beim SV Germania zu Gast. Zuvor muss der Tabellenführer an diesem Dienstag um 19.30 Uhr das Nachholspiel beim TSV Schwieberdingen absolvieren und kann mit einem Sieg seinen Vorsprung auf den NK Croatia Bietigheim auf vier Punkte ausbauen.

Der SV Germania Bietigheim hat es damit nach dem 5:2 (1:2)-Auswärtssieg beim TSV Flacht weiterhin selbst in der Hand, sich den direkten Aufstieg zu sichern. Von Beginn an war die Mannschaft von Trainer Matthias Schmid spielbestimmend. In der ersten Halbzeit jedoch wurden zu viele Chancen vergeben. Nach einem Konter gingen die abstiegsbedrohten Gastgeber in der elften Minute durch Peter Binder in Führung. Acht Minuten später sorgte Patrick Hirsch mit einem Kopfball für den 1:1-Ausgleich. In der 33. Minute brachte Marco Gritsch die Flachter mit seinem 2:1 erneut in Führung.

Erkilic gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel starteten die Bietigheimer perfekt in die zweite Halbzeit. Ayhan Erkilic erzielte bereits in der 47. Minute das 2:2. Trotz zahlreicher bester Chancen dauerte es dann aber bis zur 74. Minute, ehe Demir Januzi vom Elfmeterpunkt das 3:2 erzielte. Hirsch (80.) und Achim Früh (87.) stellten den Endstand zum 2:5 her. „Der Sieg war hochverdient. Flacht konnte nur in der ersten Viertelstunde läuferisch mithalten. Allerdings war es ein Geduldsspiel“, meinte Schmid. „In Schwieberdingen wollen wir gewinnen. Dann hätten wir acht Punkte Vorsprung auf Platz drei“, so der Germania-Coach.

Einen nie gefährdeten 6:0 (2:0)-Sieg feierte NK Croatia Bietigheim gegen den SV Perouse. Die Gäste traten ersatzgeschwächt an, da ihr Torhüter kurzfristig mit einem Bandscheibenvorfall ausfiel. Ivan Brozovic (39.) und Gino Russo (43.) brachten Croatia in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, jeweils nach einem Eckball. Russo (55.), Ermal Gashi (65.) und Zvonimir Zivic (73./ 78.) gestalteten das Ergebnis beim 6:0 am Ende deutlich. „Es hätte auch noch etwas höher ausfallen können. Von Perouse kam gar nichts, wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, berichtete Croatia-Coach George Carter. Der Vorsprung auf Platz drei beträgt nun vier Punkte.

Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen feierte der FSV 08 Bissingen am Samstag einen wichtigen 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim TSV Merklingen. In den ersten 20 Minuten taten sich die Bissinger dabei schwer. Danach kamen sie mit einer kämpferischen Leistung besser ins Spiel. In der 49. Minute erzielte Mario Teutsch per Foulelfmeter den Führungstreffer. „Ab da waren wir klar die bessere Mannschaft“, fand Adam Adamos. Die Gäste spielten sich mehrere gute Gelegenheiten heraus. In der 86. Minute lief Teutsch alleine auf den Merklinger Torhüter zu und überwand ihn zum 2:0. „Wir haben aus dem Spiel gegen Croatia gelernt und diesmal über 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt“, freut sich Adamos.

Der FV Löchgau II hat es beim 1:3 (0:1) gegen den TSV Schwieberdingen verpasst, den Klassenerhalt definitiv zu sichern. Riccardo Ancona hatte die Gäste in der 43. Minute in Führung gebracht. Nach einem individuellen Fehler in der Löchgauer Hintermannschaft erhöhte Marco Schröder in der 74. Minute auf 0:2. Drei Minuten später brachte Tim Blessing den FVL nach einer guten Einzelaktion auf 1:2 heran. Für einen Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr. Timo Hufnagel traf per Foulelfmeter zum 1:3-Endstand (84.). „Bis zum Sechzehner haben wir gut gespielt, aber dann kam zu wenig. Die abgezocktere Mannschaft hat gewonnen“, meinte FVL-Co-Trainer Patrick Müller.

Benningen schlägt zu

Die SGM Riexingen hat eine deutliche 1:6-Niederlage im „Abstiegsendspiel“ gegen den TSV 1899 Benningen kassiert. Justin Hill (23.) und Patrick Flamm (45.) hatten die Gäste vor der Pause in Führung gebracht.

Nico Ferrara (63.), Marco Djurdjevic (66.) und Hill (79.) erhöhten auf 5:0. Benjamin Langhans gelang in der 80. Minute der Ehrentreffer zum 1:5. Im Gegenzug erzielte Maximilian Moser aber das 1:6. „Das war ein Totalausfall meiner Mannschaft. Leider ist diese Niederlage verdient“, so SG-Trainer Karl Macionczyk. „Das einzig Positive ist, dass wir trotzdem weiterhin Zwölfter sind.“