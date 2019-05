Mit dem letzten Saisonspiel am 30. Mai beim Absteiger FC Germania Friedrichstal endet beim Oberligisten SGV Freiberg eine Ära. Nach sieben Spielzeiten, zwei Meisterschaften in der Verbandsliga verbunden mit dem Aufstieg in die Oberliga, drei dritten Plätzen und einem fünften Rang in der höchsten Spielklasse in Baden-Württemberg und einem weiteren Platz in der Spitzengruppe am Ende der laufenden Runde wird Trainer Ramon Gehrmann seinen „Herzensverein“ verlassen. Einen neuen Klub hat der 44-jährige Pädagoge am Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart-Untertürkheim noch nicht.

Gehrmann hatte im vergangenen Jahr seinen Vertrag beim SGV „bewusst nur um ein Jahr verlängert – mit dem Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen“. Dieses Vorhaben ist spätestens nach dem 2:2 am Mittwoch beim 1. CfR Pforzheim wohl gescheitert, zu groß ist vier Spieltage vor Saisonende der Abstand auf das Führungsduo Stuttgarter Kickers und Bahlinger SC sowie den Drittplatzierten FSV 08 Bissingen. „Nach dem Spiel gegen die Kickers (0:1, die Redaktion) bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, einen Neuanfang zu machen“, erzählt der Inhaber der DFB-Trainer-Lizenz. Verpasst haben die Freiberger neben dem Aufstieg, der aber theoretisch noch möglich ist, auch den Einzug ins württembergische Pokalfinale.

Am Abend nach der Partie in Pforzheim sind SGV-Präsident Emir Cerkez und Gehrmann überein gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. „Ramon Gehrmann ist für mich ein Freund geworden. Wir haben eine sehr lange und erfolgreiche Zeit hinter uns, in der wir den ganz großen Wurf verpasst haben. Er wird immer einen Platz in meinem Herzen und in den Geschichtsbüchern des SGV Freiberg haben“, sagt Klubchef Cerkez.

Der früher in Bietigheim-Bissingen und seit einigen Jahren in Waiblingen wohnende Gehrmann kam 2011 aus dem Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart nach dem Abstieg des SGV aus der Oberliga nach Freiberg und schaffte umgehend den Aufstieg. In der Saison 2015/16 war er beim Karlsruher SC Trainer der A-Junioren und später der B-Junioren. 2016 folgte die Rückkehr zum SGV, der wieder aus der Oberliga abgestiegen war. Auch beim zweiten Mal gelang Gehrmann auf Anhieb die Rückkehr ins baden-württembergische Oberhaus.