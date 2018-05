Fußball Croatia wahrt seine Chance auf Platz eins

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Der NK Croatia Bietigheim hat sich mit einem 3:0-Erfolg beim TV Aldingen den Relegationsplatz in der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr gesichert. In einem Spiel auf Augenhöhe nutzten die Bietigheimer ihre Chancen konsequent. Gino Russo (4./29.) sorgte für die 2:0-Pausenführung des Tabellenzweiten. Ivan Brozovic erzielte in der 61. Minute schließlich das 3:0. „Aldingen hat uns das Leben zum Teil sehr schwer gemacht und hatte einige gute Möglichkeiten. Hut ab vor dieser Mannschaft“, meint Gästetrainer George Carter. „Wir haben aber unsere Chancen effizient genutzt, da waren wir die Clevereren. Daher ist unser Sieg verdient.“

Reserven sichern Klassenerhalt

Der FSV 08 Bissingen II hat mit einem 3:0-Sieg beim SV Perouse den Klassenerhalt nun definitiv sicher. In der ersten Halbzeit vergaben die Nullachter noch einige Möglichkeiten. Nach Spielerwechseln in der zweiten Hälfte gingen die Bissinger dann in Führung, als Marco Reinhardt in der 68. Minute das 0:1 erzielte. Mario Teutsch (79.) und abermals Reinhardt (87.) sorgten für den 3:0-Endstand. „Die Einwechslungen haben neue Impulse gebracht, das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte 08-Coach Adam Adamos. „Jetzt geht es darum, an die Leistung anzuknüpfen und vielleicht noch einen Sprung in der Tabelle zu machen.“

Auch der FV Löchgau II spielt nach dem 4:2 gegen den TSV Grünbühl in der kommenden Saison definitiv in der Bezirksliga. Beim Schlusslicht geriet der FVL durch einen Handelfmeter in Rückstand (9.). In der Folge nutzten die Löchgauer ihre Chancen aber eiskalt. Alexander Haiber (15.), Alexander Sprigade (28.) und Tim Morlok, der den Handelfmeter verursacht hatte (30.), sorgten für den 3:1-Halbzeitstand.

Nach einem weiteren Grünbühler Strafstoßtreffer zum 2:3 (49.) gerieten die Gäste kurzzeitig noch mal ins Schwimmen. Im weiteren Verlauf fanden sie aber zu ihrer Souveränität zurück. Johannes Wizemann machte mit dem 4:2 alles klar (71.). „Am Ende wollte Grünbühl nichts mehr, die letzten 20 Minuten haben wir den Vorsprung über die Zeit gebracht“, sagte Löchgaus Co-Trainer Patrick Müller. Mit 38 Punkten ist der FVL Neunter.

Die SGM Riexingen hat es nach dem 3:2-Heimsieg gegen den TSV Höfingen weiter selbst in der Hand, die Klasse zu halten. Für die SGM trafen Kapitän Benjamin Langhans per Freistoß (3.), Yannick Wohlfahrt (31.) und Marc Tröger per Strafstoß (80.). Da der TSV Benningen gegen den TSV Eltingen gewann, haben die Riexinger zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.