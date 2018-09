Fußball Croatia und SGM treffen auf Absteiger

Bietigheim-Bissingen / sd

Anspruchsvolle Aufgaben warten am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr auf Vorjahres-Vizemeister NK Croatia Bietigheim und Riexingen. Beide treffen am Sonntag (15 Uhr) auf Absteiger aus der Landesliga.

Die Bietigheimer haben bei der Spvgg 07 Ludwigsburg noch die vermeintlich leichtere Aufgabe. Zum einen, weil Croatia in den letzten Wochen mehrere starke Auftritte absolviert hat und auf Platz zwei der Tabelle geklettert ist. Der Traditionsverein aus Ludwigsburg belegt aktuell nur Platz zwölf und ist damit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. „Ludwigsburg ist besser, als es der Tabellenstand aussagt. Das wird ein schweres Spiel für uns“, meint Croatia-Trainer George Carter. Mehrere Bietigheimer, darunter Carters Sohn Kevin, sind derzeit angeschlagen. Ihr Einsatz ist fraglich. Die Bietigheimer sind jedoch in der Breite so gut aufgestellt, dass sie dem Spiel zuversichtlich entgegensehen. „Wir werden unser Spiel machen genauso wie in den letzten Wochen. Dabei wollen wir unsere Offensivstärke ausspielen“, betont Carter. Mit 25 Treffern stellt Croatia den besten Angriff der Liga.

SGM will Nadelstiche setzen

Deutlich schwerer als Croatia wird es die SGM Riexingen haben, bei Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim zu punkten. Die SGM hat zwar bislang durchaus ansprechende Leistungen gezeigt. Doch hat das Team von Karl Macionczyk zu viele Chancen liegen lassen sowie vermeidbare Gegentore kassiert. Das darf gegen Kornwestheim nicht passieren. „Wir können eigentlich nur gewinnen“, meint SGM-Trainer Karl Macionczyk. „Beim Topfavoriten mit seinen vielen Spielern mit individueller Stärke wird es sehr schwer. Wir brauchen einen sehr guten Tag, um dort etwas zu holen“, sagt er. Davon, sich hinten reinzustellen und den Gegner kommen zu lassen, hält Macionczyk wenig: „Das machen wir eigentlich sehr ungern. Im großen Stadion werden wir wahrscheinlich schon etwas tiefer stehen. Wir werden aber versuchen, Nadelstiche zu setzen.“

Der FSV 08 Bissingen II empfängt am Sonntag (ebenfalls 15 Uhr) den FC Marbach, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg gegen die Spvgg 07 Ludwigsburg gefeiert hat. Mit fünf Punkten hat der FCM aktuell zwei Zähler weniger als die Nullachter.

Ein Heimspiel bestreitet auch der FV Löchgau II am Sonntag (16 Uhr) gegen Schlusslicht TSV Heimsheim. Mit einem Sieg könnten die Löchgauer eine Trendwende einleiten. In den vergangenen Wochen war der FVL in der Tabelle auf Platz acht abgerutscht.