Fußball Croatia und Germania im Gleichschritt

Von Simon David

Einen auch in dieser Höhe verdienten 6:1 (3:1)-Heimsieg feierte Bezirksliga-Spitzenreiter NK Croatia Bietigheim gegen die SKV Rutesheim II. Früh hatte Gino Russo die Bietigheimer nach einer schönen Einzelaktion mit 1:0 in Führung gebracht (5.). Zwei Minuten später sorgte Denis Kolak mit einem Eigentor für den 1:1-Ausgleich. Der Tabellenführer, der die Begegnung nach Belieben dominierte, ließ sich durch dieses Missgeschick nicht aus dem Konzept bringen, sondern ging durch Kresimir Trepsic (17.) und Russo (21.) vor der Pause mit 3:1 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Bietigheimer einige gute Möglichkeiten, ehe Trepsic in der 70. Minute zum 4:1 erfolgreich war. Drei Minuten später war Nikolaos Tsiolakidis per Kopf zum 5:1 erfolgreich. Trepsic stellte schließlich den 6:1-Endstand her (87.). „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, lobte George Carter. Sorgen bereitet dem Croatia-Trainer jedoch die Verletztenliste, die gegen Rutesheim noch länger wurde. Bereits in der ersten Halbzeit mussten Denis Kolak (Verdacht auf Bänderriss) und Gianluca Annunziata (Zerrung) ausgewechselt werden. „Derzeit können wir die Ausfälle noch kompensieren. Ich muss also nicht einspringen“, so der Croatia-Trainer.

Germania in Unterzahl

Der SV Germania Bietigheim gewann sein Auswärtsspiel bei der SGM Riexingen mit 2:1 (1:0). Auf einem schwer bespielbaren Platz hatte der Tabellenzweite deutlich mehr Ballbesitz und ging in der elften Minute durch Dominik Faber verdient mit 1:0 in Führung. Dem Treffer ging ein sehenswerter Angriff über mehrere Stationen voraus, die Faber im Sechszehner abschloss.

Die Riexinger waren vor allem durch Standards gefährlich, kamen aber vor der Pause zu keinem Tor. Ab der 53. Minute waren die Gäste in Unterzahl – Philipp Turco hatte wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte gesehen. Mitte der zweiten Halbzeit kam die SGM Riexingen schließlich durch Lukas Glaser zum 1:1 (66.). Trotz Unterzahl war der SV Germania weiter spielbestimmend und erkämpfte sich die drei Punkte. Demir Januzi verschoss in der 86. Minute zwar einen Strafstoß, war im Nachschuss aber zum 1:2 erfolgreich.

„Die Einstellung meiner Mannschaft hat gestimmt. Die klareren Chancen waren auf unserer Seite, daher ist dieser Sieg verdient“, fand SVG-Trainer Matthias Schmid. Der Rückstand auf Croatia beträgt weiterhin zwei Punkte. Da der SV Germania jedoch ein Spiel weniger bestritten hat als der Stadtrivale, hat es das Schmid-Team selbst in der Hand, die Meisterschaft für sich zu entscheiden.

Im Spiel der beiden zweiten Mannschaften setzte sich der FSV 08 Bissingen II zu Hause mit 2:1 (1:0) gegen den FV Löchgau II durch. Dabei waren die Gäste aus Löchgau das spielbestimmende Team gewesen. Der FVL hatte mehr Ballbesitz und kam in der ersten Halbzeit zu mehreren guten Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Die Gastgeber hatten dagegen nur wenige zwingende Möglichkeiten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte Dani Da Silva eine davon zum 1:0 für 08. Auch nach dem Seitenwechsel lag das Chancenplus beim FV Löchgau, der in der 53. Minute zum verdienten Ausgleich durch Johannes Wizemann kam. Obwohl sie oftmals viel Raum hatten, ihre Angriffe auszuspielen, blieben die weiteren Angriffsbemühungen der Gäste erfolglos. Dafür nutzten die Bissinger ihre Chancen weiter effektiv aus. Marco Rienhardt erzielte in der 62. Minute das 2:1.

Keinen Zugriff bekommen

„Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und dem Gegner zu viel Raum gelassen. Da wir aber unsere Chancen mega-effektiv genutzt haben, haben wir die wichtigen Punkte zu Hause behalten“, freute sich 08-Coach Adam Adamos. Der Löchgauer Übungsleiter Erkan Olgun war dagegen enttäuscht: „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz. Wenn man seine Chancen nicht nutzt, verliert man so ein Spiel aber auch nicht ganz unverdient. Das ist sehr ärgerlich.“