Fußball Croatia pirscht sich an die Tabellenspitze der Bezirksliga heran

Markgröningen / Simon David

Mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Tabellennachbarn TV Aldingen hat sich die SGM Riexingen am Sonntag auf Platz elf der Bezirksliga-Tabelle verbessert. Benjamin Langhans brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (30.). Mit einem Elfmeter durch Faruk Aydin (37.) kamen die Gäste noch vor der Pause zum 1:1. Bastian Schaar schoss die SGM erneut in Führung (62.), ehe Moritz Lange in der 79. Minute den 2:2-Endstand herstellte. Die Riexinger sind damit seit drei Spielen ungeschlagen.

Einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Sieg feierte der NK Croatia Bietigheim beim SV Riet. Kresimir Trepsic (21.) und Zvonimir Zivic (37.) hatten den Tabellenzweiten in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung gebracht. Kurz nach der Pause hatten die Gastgeber eine gute Freistoßchance, die Croatia-Keeper Leon Dobler jedoch parierte. „Wir haben sehr wenig zugelassen, nur über Standards kam Riet zu wenigen Gelegenheiten“, sagt Croatia-Trainer George Carter.

Nachdem Adam Zivic einen Alleingang zum 3:0 abgeschlossen hatte (69.), war die Begegnung entschieden. „Danach haben wir das souverän nach Hause gebracht“, lobte Carter. Petrik Krajinovic (81.) und Josip Ivandic (88.) stellten den 5:0-Endstand her. Damit rückten die Bietigheimer bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Salamander Kornwestheim heran, der an diesem Wochenende spielfrei war. Umso ärgerlicher ist die Niederlage gegen Perouse vom vergangenen Wochenende. Hätte Croatia da gepunktet, wäre der Vorjahres-Vizemeister nun Tabellenführer.

Einen 1:0-Heimsieg feierte der FSV 08 Bissingen II gegen die SKV Rutesheim II. Das Tor des Tages erzielte Collin Schulze in der 43. Minute. „Die Balance zwischen Angriff und Abwehr hat gestimmt. Wir haben es aber verpasst, mit einem zweiten Treffer für eine frühzeitige Vorentscheidung zu sorgen“, meint 08-Coach Adam Adamos. Wichtig sei vor allem, dass seine Mannschaft keinen Gegentreffer kassiert habe, sagte er. „Wir haben clever gespielt und waren, abgesehen von zehn Minuten in der zweiten Halbzeit, besser. Wir haben sehr gut gegen den Ball gespielt und wenig zugelassen“, lobte Adamos. Mit diesem Sieg rückten die Bissinger auf Platz sechs vor.

Blessing köpft das Siegtor

Einen 2:1-Erfolg feierte der FV Löchgau II beim TSV Merklingen. Tim Morlock schoss den FVL in der 43. Minute per Foulelfmeter in Führung. In einer ausgeglichenen, mit zunehmender Spieldauer aber auch hitzig geführten Begegnung, kamen die Merklinger in der 75. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach einem Freistoß sorgte Lukas Blessing per Kopf aber für den 2:1-Siegtreffer der Löchgauer (86.). „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem keine Mannschaft klar besser gewesen ist. Nach den vielen Unentschieden war es aber wichtig, dass wir wieder einmal gewonnen haben“, betonte FVL-Trainer Marco Grausam. Mit 15 Punkten sind die Roten nun Tabellenachter.