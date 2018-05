Fußball Croatia patzt und lässt Germania vorbei

Von Simon David

Wechsel an der Spitze der Fußball-Bezirksliga: Dank eines 3:1 (1:1)-Heimsieges gegen den TSV Eltingen übernahm der SV Germania Bietigheim wieder die Tabellenführung, da der bisherige Erste NK Croatia Bietigheim mit 0:4 beim TSV Merklingen verlor. Dran an Tabellenplatz zwei ist weiter der FC Marbach, der gegen den TSV Grünbühl mit 6:1 gewonnen hat.

Zunächst tat sich der SV Germania allerdings sehr schwer und geriet bereits in der fünften Minute mit 0:1 in Rückstand. Die Eltinger hatten kurz darauf noch eine weitere gute Möglichkeit. Ab der 20. Minute bestimmten dann aber die Gastgeber das Spiel und kamen nun selbst zu zahlreichen guten Gelegenheiten. Tobias Krüger sorgte in der 43. Minute für den mittlerweile hoch verdienten Ausgleich zum 1:1. Auch am 2:1 in der 70. Minute war Krüger beteiligt, er gab die Vorlage für Bashkim Susuri, der den Ball ins lange Toreck schlenzte.

Erst späte Entscheidung

Der TSV Eltingen war besonders mit Standards gefährlich. Das Spiel stand daher lange auf der Kippe. In der 90. Minute sorgte Dominik Faber jedoch für die endgültige Entscheidung zum 3:1. Damit überholten die Germanen Stadtrivale NK Croatia, der bereits ein Spiel mehr bestritten hat. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben uns diesen Sieg verdient“, berichtet Matthias Schmid. „Die Qualität unserer Mannschaft hat sich am Ende durchgesetzt“, so der Bietigheimer Trainer.

Der bisherige Spitzenreiter NK Croatia Bietigheim verlor mit 0:4 (0:3) beim TSV Merklingen. Fabian Heim (5./40.) und Thomas Babel hatten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung gebracht. Samet Ceviker stellte in der 67. Minute den 4:0-Endstand her.

Eine „unterirdische Leistung“ hat der FSV 08 Bissingen II bei der 1:2 (0:1)-Niederlage bei der SKV Rutesheim II gezeigt. „Das war ein blutleerer Auftritt meiner Mannschaft, der Sieg für Rutesheim ist verdient. Uns hat der nötige Wille zum Sieg gefehlt“, meinte 08-Coach Adam Adamos. Das 1:0 der Gastgeber durch Mohammed Sivri in der 34. Minute entstand nach einem Konter. Oliver Kapplinger erhöhte in der 74. Minute auf 2:0. Erst in der Schlussphase zeigten die Bissinger den Willen zum Erfolg, den man eigentlich von Beginn an hätte erwarten können. Das 1:2 durch den eingewechselten Michael Schwingenschlögel in der 84. Minute kam aber zu spät. „Wenn wir so weiterspielen, steigen wir ab“, glaubt der enttäuschte Bissinger Trainer. „Dass mehrere Stammspieler gefehlt haben, ist keine Entschuldigung. Wir werden dieses Spiel kommende Woche analysieren“, kündigte Adamos an.

Einen verdienten 1:0 (0:0)- Sieg gegen den SV Perouse feierte der FV Löchgau II, der sich nun sieben Punkte auf Platz 13 herausgespielt hat. Restlos zufrieden war FVL-Trainer Erkan Olgun jedoch nicht, hatte seine Mannschaft doch eine Vielzahl bester Möglichkeiten vergeben. „Über 90 Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit konnte Perouse konditionell nicht mehr mithalten. Wir haben aber in Überzahlsituationen zu viele Angriffe nicht sauber ausgespielt“, bemängelte Olgun. Über die drei Punkte freute sich der Löchgauer Trainer jedoch trotzdem. Das Tor des Tages erzielte Niven Ratnamaheson in der 57. Minute. Olgun und sein Co-Trainer Patrick Müller werden den FV Löchgau II am Saisonende verlassen.

Siegtor durch Mario Hohn

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klasseerhalt feierte die SGM Riexingen beim TSV Flacht. Die Mannschaft von Karl Macionczyk gewann mit 2:1 (1:0). Die Riexinger spielten sich bereits in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten heraus, die aber mitunter leichtfertig vergeben wurden. Beim 1:0-Führungstreffer der SGM überlupfte Benjamin Langhans Flachts Torhüter in der 41. Minute. Daniel Schäfer glich in der 67. Minute zum 1:1 aus, ehe Mario Hohn in der 81. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. „Da wir insgesamt mehr vom Spiel hatten, haben wir uns den Sieg verdient“, betonte Macionczyk. Die Riexinger kletterten auf Platz zwölf.