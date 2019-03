In der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr liefern sich der NK Croatia Bietigheim und der FSV 08 Bissingen II ein Fernduell um Platz zwei. Mit 40 Punkten hat Croatia zwei Zähler mehr als die Bruchwald-Reserve auf dem Konto.

Am 21. Spieltag muss Croatia am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Heimsheim. Auf dem Papier sind die Bietigheimer beim Zehnten klarer Favorit. Ein Selbstläufer wird es aber keinesfalls, denn Trainer George Carter plagen enorme Personalsorgen. „Ich habe nur elf gesunde Spieler zur Verfügung. Wahrscheinlich werden ein oder zwei angeschlagene Akteure auf der Bank sitzen. Wichtigstes Ziel ist, dass sich niemand verletzt“, betont Carter. „Wir gehen personell sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch. Es darf nichts mehr passieren, sonst bekomme ich keine Mannschaft mehr zusammen.“ Carter rechnet außerdem mit einem deutlich stärkeren Gegner als in der vergangenen Woche. Da gewann Croatia trotz Unterzahl locker mit 5:1 gegen den FC Marbach.

Der FSV 08 Bissingen II hat beim Tabellennachbarn SV Leonberg/Eltingen die Chance, sich deutlich vom Mittelfeld abzusetzen. Aktuell haben die Nullachter sieben Punkte mehr als der nächste Verfolger. Mit einem Sieg könnten die Bissinger nicht nur an Croatia Bietigheim heranrücken, sondern den Abstand auf Platz vier weiter vergrößern. „Im Hinspiel hatten wir unsere schlechteste zweite Halbzeit der Saison. Das wollen wir dieses Mal anders machen“, verspricht Adam Adamos. Dazu galt es, im Training unter der Woche einiges zu verbessern. „Im Umschaltspiel müssen wir besser auftreten als zuletzt gegen Riexingen. Defensiv müssen wir vorsichtiger sein.“

Personell kann Adamos aus dem Vollen schöpfen. Die Spieler der zweiten Mannschaft stehen alle zur Verfügung, zusätzlich kommen vermutlich auch Akteure aus dem Oberliga-Kader hinzu. Wer das sein wird, entscheidet sich aber kurzfristig.

Die SGM Riexingen erwartet den Tabellensechsten TSV Merklingen. „Leichte Spiele gibt es für uns nicht mehr, aber ich glaube, dass wir eine Chance haben. Merklingen ist eher unser Kaliber als zuletzt Bissingen“, sagt SGM-Trainer Karl Macionczyk. Wichtig sei, die eigenen Chancen effektiv zu nutzen. „Im Hinspiel haben wir gut mitgehalten. Merklingen hat aber die Tore gemacht, wir nicht“, so Macionczyk. Der FV Löchgau II ist am Wochenende spielfrei.