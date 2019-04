Paukenschlag im Endspurt um den Klassenerhalt in der Dritten Fußball-Bundesliga. Trotz enormer Personalprobleme vor dem Heimspiel an diesem Freitagabend (19 Uhr) gegen den Tabellendritten Hallerscher FC hat die SG Sonnenhof Großaspach Defensivspieler Patrick Choroba bis Saisonende suspendiert.

„Wir haben eine Verantwortung gegenüber vielen Menschen. Deshalb erwarte ich ein absolut professionelles Verhalten. Mehr möchte ich dazu überhaupt nicht sagen“, wird SG-Trainer Florian Schnorrenberg von Fupa.net zitiert. Am liebsten hätte er keinerlei Aussage zu dieser Personalie getroffen. Doch angesichts der langen Ausfallliste wird die Suspendierung sicherlich nicht wegen einer Lappalie erfolgt sein. Denn für Jamil Dem (Sehnen- und Muskelanriss im Oberschenkel) und Joel Gerezgiher (Wadenbeinbruch und Syndesmoseriss) ist die Saison ebenfalls frühzeitig beendet. Jonas Meiser (Außenbandanriss im Knie) und Yannick Thermann (Adduktorenprobleme) fallen auch noch aus. Dazu brachte Kapitän Julian Leist eine Kapselverletzung und einen Bänderanriss im rechten Sprunggelenk von der 1:2-Niederlage in Münster mit. Zlatko Janjic (Muskelfaserriss im Oberschenkel) steht noch auf der Kippe, hat zumindest schon wieder trainiert. In dieser Situation würde Schnorrenberg keinen Spieler leichtfertig aus dem Kader streichen.

„Sicherlich haben wir gerade viel Pech, wenn man sich die Situationen aus den vergangenen Begegnungen und unsere Verletztenliste ansieht. Aber das müssen wir wegstecken, denn jammern hilft nicht und bringt uns nicht weiter“, sieht es der SG-Trainer eher nüchtern. „Wir wollen kein Mitleid, sondern Anerkennung für gute Leistungen und genau eine solche Leistung müssen wir am Freitag gegen Halle auf den Platz bringen“, fordert Schnorrenberg deshalb.

Dass es gegen die Sachsen-Anhaltiner selbst mit vollzähligem Personal kein leichtes Unterfangen wäre, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, ist auch dem SG-Coach klar. „Der HFC ist über die gesamte Saison gesehen eine der größten Überraschungen dieser Spielzeit und steht auch zurecht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Der Kader ist gut besetzt und die Mannschaft verfügt über eine enorme Mentalität. Es wird eine große Aufgabe für uns“, sagt Schnorrenberg. Gut, dass wenigstens Sebastian Bösel und Korbinian Burger nach überstandener Verletzung in den Kader zurückkehren.