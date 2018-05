Fußball Bönnigheim und Erligheim stehen als Absteiger fest

Bietigheim / bz

Der TASV Hessigheim hat in der Fußball-Kreisliga A 3 den SKV Erligheim mit 3:1 besiegt. Damit steigen die Gäste nach einem Jahr wieder in die Kreisliga B ab, allerdings waren die Chancen auf den Klassenerhalt schon vor dem Spiel nur noch von theoretischer Natur gewesen.

Im Vergleich zu den vergangenen Auftritten kamen die Hessigheimer gut ins Spiel. Bereits nach wenigen Minuten hatte Sebastian Schaaf die Führung auf dem Fuß, sein Heber prallte aber vom Pfosten zurück ins Feld. In der zehnten Minute ließ er sich das 1:0 aber nicht mehr nehmen: Nach einer Kopfballverlängerung von Mirko Merkler stand er frei vor SKV-Keeper Johannes Rotter und schob den Ball ins lange Eck. Der Partie fehlten – sicherlich auch witterungsbedingt – sowohl das Tempo als auch klare Torchancen. Dennoch gelang den Gästen aus dem Nichts der Ausgleich. Ein Freistoß von Adrian Weisshaar wurde unhaltbar zum 1:1 abgefälscht (73.). Nun wachten die Rot-Weißen auf und setzten die Erligheimer mehr unter Druck. Daraus resultierte ein Ballgewinn von Jan Reustle, der in die Mitte flankte, wo der Mike Huber die erneute Führung erzielte (79.). Nur zwei Minuten später sorgte Jerry Torres nach Pass von Schaaf mit einem satten 18-Meter-Schuss für die Entscheidung.

Phönix liegt in Lauerstellung

Auch der TSV Bönnigheim steht seit der 0:4-Schlappe beim TSV Phönix Lomersheim als Absteiger fest. Bereits nach der ersten Halbzeit war die Begegnung praktisch entschieden: Sebastian Fischer (7.) und Matthias Stotz mit einem Doppelpack (27./34.) schossen eine Lomersheimer 3:0-Pausenführung heraus. Der vierte Treffer des Tages ging auf das Konto von Sören Christofori, der in der 57. Minute zuschlug. Mit dem ungefährdeten Heimsieg wahrte der drittplatzierte TSV Phönix seine Minichance auf den Relegationsrang, der zu den Aufstiegsspielen in Richtung Bezirksliga berechtigt.

Die Spvgg Besigheim verlor ihr Spiel beim Tabellenzweiten TSV Kleinglattbach verdient mit 0:2. Die Spvgg, mit zuletzt vier Siegen und 27 Toren in Folge im Gepäck, reiste allerdings mit dem letzten Aufgebot an. Nur zwei Auswechselspieler nahmen auf der Bank Platz. Auch Top-Torjäger Marc Kaminski fehlte verletzungsbedingt.

Die Besigheimer begannen dennoch stark. Das Spiel der Gastgeber war weitgehend auf Konter angelegt. In der 18. Minute dann auch die kalte Dusche. Nach einem Steilpass erzielte Marcel Boch aus abseitsverdächtiger Position mit einem Flachschuss unter den herauseilenden Robin Mihojlovic hindurch die 1:0-Führung für den TSV. Mit der Selbstsicherheit der Spvgg war es vorbei, die Angriffsbemühungen blieben Stückwerk. In der 30. Minute prüfte Julian Trostel nach einem Konter Mihojlovic im Spvgg-Tor, der parierte aber zur Ecke. Nachdem die Spvgg noch vor der Pause Cosmiano Ciccarese (Kreislaufprobleme) und Spielertrainer Mihael Sabljo (Fußverletzung) auswechseln musste, war auch schon das Auswechselkontingent verbraucht. Die 73. Minute brachte die erste richtig gute Besigheimer Chance, doch Linder konnte den famosen Schuss von Deniz Kaya von der Strafraumgrenze mit einer Glanzparade zur Ecke lenken. In der Schlussphase stellte die Spvgg auf eine Dreierabwehrkette um. Nach einer Kleinglattbacher Ecke nutzte Trostel das Durcheinander zum 2:0-Endstand.

Hellas bricht nach Pause ein

Der SV Illingen bezwang den Abstiegskandidaten SV Hellas 94 Bietigheim dank einer starken zweiten Hälfte mit 3:0. „Wir waren von Anfang an klar besser und haben kaum Fehler gemacht“, meinte SVI-Spielertrainer Tobias Häfner. In der ersten Hälfte musste sich Illingens Schlussmann Marcel Lauser trotz aller Dominanz seiner Vorderleute einmal ganz lang machen. Nach einem Standard von Hellas Bietigheim parierte der Torhüter einen Kopfball und verhinderte den 0:1-Rückstand. Nach dem Seitenwechsel war die fehlende Konsequenz in den Abschlüssen von Häfners Schützlingen plötzlich nicht mehr da. Innerhalb von sieben Minuten entschieden sie das Spiel. In der 53. Minute war es ein Kombinationsspiel von Andreas Köppl und Dominik Knödler, die dazu führte, dass Matthias Stocker auf Andre Wagner zur 1:0-Führung nur noch querlegen musste. Das 2:0 folgte fünf Minuten später. Nando Corrado bediente Nick Heckele, der einen Hellas-Spieler stehen ließ und acht Meter vor dem Tor nur noch einschieben musste. Zwei Minuten später war es wieder die Co-Produktion Corrado und Heckele, die die Hintermannschaft der Gäste aushebelte. Diesmal legte Heckele für Corrado zum 3:0-Endstand auf.

Der SV Iptingen muss nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Häfnerhaslach weiter zittern. Die Weeber-Elf ist punktgleich mit Sönmez Spor Bietigheim, das hinter dem SVI auf dem Abstiegsrelegationsplatz liegt. Womöglich waren die Iptinger mit den Köpfen noch in der Kabine, als sich die Hausherren über ihre Führung freuten. Bereits nach einer Minute war es Marco Hirsch, der nach einem diagonalen Ball über die Iptinger Abwehrreihe den Ball mitnahm und mit der Innenseite vorbei an SVI-Torhüter Alexander Ulm in den Maschen versenkte. Auch im weiteren Spielverlauf dominierten die Häfnerhaslacher das Spielgeschehen und machten deutlich, wer den Platz als Sieger verlassen wird. „Wir waren heute die klar bessere Mannschaft. Der Sieg war auf jeden Fall verdient“, sagte TSV-Spielertrainer Sedat Yilmaz. In der 67. Minute erhöhte Nelson Caldas auf 2:0, nachdem Yannick Rohatsch ihm quergelegt hatte. Für den Schlusspunkt der Partie sorgte Caldas, nachdem er von Marco Hirsch in der 89. Minute mit einem Pass in die Schnitsteller der Iptinger Defensive bedient worden war – 3:0.

Sönmez verschießt Foulelfmeter

Der Aufsteiger FV Sönmez Spor Bietigheim verlor sein Heimspiel gegen den Meister SV Riet mit 1:3 und verharrt damit auf dem Relegationsplatz. Bereits nach fünf Minuten jubelten die mitgereisten Rieter Fans: Nach einer Ballstafette netzte Maurizio Aprigliano zum 1:0 ein. Trotz des frühen Rückstandes gab sich Sönmez nicht auf. Die Gastgeber versuchten, sich gegen den feststehenden Bezirksliga-Aufsteiger zu wehren. In der 39. Minute fiel das 1:1 durch Özkan Keles, nachdem die Defensive des Meisters nicht richtig sortiert gewesen war. „Nach dem Seitenwechsel haben wir dann aber aufgedreht“, sagte Riets Spielertrainer Pasquale Arena. Nach 58 Minuten tanzte Nikola Ristomanov einen Bietigheimer Spieler aus und sorgte mit einem 20-Meter-Schuss für die 2:1-Führung der Rieter. Trotz der Dominanz machte der SVR den Sack erst in der 89. Minute zu. Die mittlerweile sehr offensiv ausgerichteten Gastgeber wurden ausgekontert, und Sandro Aprigliano traf zum 3:1. Darüber hinaus fischte Denis Rommel einen Foulelfmeter der Gastgeber aus dem Winkel.