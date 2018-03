Fußball Bittere Pleite und zwei Verletzte

Balingen / Jan Fedra

Der SGV Freiberg hat es am 23. Spieltag im Topduell der Oberliga verpasst, näher an die Tabellenspitze heranzurücken. Nachdem die Wasen-Elf mit drei Siegen in Serie in die Rückrunde gestartet war, unterlag das Team von Trainer Ramon Gehrmann bei der TSG Balingen nach einer harmlosen Vorstellung mit 0:1. Die Balinger setzten sich nach dem verdienten Heimsieg auf sechs Punkte vom zweitplatzierten FC 08 Villingen ab und sind dem Aufstieg in die Regionalliga ein großes Stück näher gerückt. Durch die erste Pleite des Jahres rutschte Freiberg auf den sechsten Rang ab, der Rückstand auf die TSG an der Tabellenspitze beträgt schon neun Zähler.

Gehrmann muss früh wechseln

Schon in der Anfangsphase musste der SGV zwei Handicaps verkraften, denn nach etwas mehr als einer Viertelstunde musste Gehrmann bereits zwei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Für den mit Verdacht auf Bänderriss ausgewechselten Sven Schimmel kam Savino Marotta (17.). Zuvor hatte der an der Schulter lädierte Kapitän Steven Kröner das Feld verlassen. Ihn ersetzte in der Zentrale Denis Latifovic (6.). „Das Spiel hat denkbar schlecht für uns angefangen. Das war letztlich auch der Schlüssel für den Sieg der TSG, weil wir mit dem rotgesperrten Patrick Fossi und Steven Kröner unsere beiden etatmäßigen Sechser ersetzen mussten“, klagte Gehrmann.

Vor 650 Zuschauern gab Balingens Regisseur Kaan Akkaya mit einem über die Mauer gezirkelten Freistoß den ersten gefährlichen Torschuss ab (2.). Auf der Gegenseite hatte Tobias Fausel, der unter der Woche seinen Vertrag verlängerte, nach einem Eckball die erste Gelegenheit. Der Volleyschuss des SGV-Eigengewächses prallte aber nur gegen den hinteren Torpfosten (8). Abgesehen davon stand die Fünferkette der Gastgeber sicher. Nach 23 Minuten schickte Adrian Müller den pfeilschnellen Patrick Lauble mit einem langen Ball ins Laufduell mit Denis Zagaria. Der TSG-Torjäger entwischte dem Freiberger Innenverteidiger, der Lauble nur mit einem Foul stoppen konnte und dafür die Gelbe Karte sah. Akkaya brachte seine zunächst geblockte Freistoßflanke im zweiten Versuch in die Gefahrenzone. Knapp nicht im Abseits stehend legte Balingens Kapitän Manuel Pflumm per Kopf quer – und nach schneller Annahme schoss der komplett freistehende Lukas Foelsch zum 1:0 unter die Latte ein. Der verdiente Führungstreffer für das wachere Team durch den „besten Mann auf dem Feld“ (Gehrmann).

Nach einer halben Stunde feuerte Freibergs Übungsleiter wutentbrannt seine Trinkflasche auf den Boden – im Aufbauspiel hatte sich mal wieder ein Fehlpass eingeschlichen. Doch die Gästeelf verstand; es folgten die besten Minuten des Aufsteigers: Hakan Kutlu zog nach einer Eins-gegen-eins-Situation in den Strafraum, wurde aber geblockt (33.). Zwei Minuten später der nächste gute SGV-Angriff über rechts: Marotta spielte von der Grundlinie flach in den Rückraum. Kutlus Linksschuss nach einer Drehung blockten die Platzherren kurz vor dem Einschlag. Auch die beste Freiberger Chance brachte ebenso wie ein von Marcel Sökler überhastet abgeschlossener Konter nichts ein.

Nach der Pause machte sich die Balinger Dominanz im Zentrum immer stärker bemerkbar. Nach Vorlage von Foelsch hätte der eingewechselte Daniel Seemann alles klar machen müssen, verstolperte aber frei vor SGV-Keeper Pascal Nagel (70.). Kurz darauf eroberte Foelsch den Ball nach einer Kopfballabwehr von Marotta und chippte den Ball über Nagel hinweg an die Latte. Wieder holte sich der 30-jährige Blondschopf den Abpraller und setzte Seemann ein, der die zweite hundertprozentige Chance binnen 100 Sekunden ausließ. Bestrafen konnte die Gehrmann-Truppe diese Nachlässigkeiten aber nicht. Außer in einer Überzahlsituation, die wegen einer Abseitsstellung unterbunden wurde, kamen die Gäste im zweiten Abschnitt nicht mehr gefährlich vor das TSG-Gehäuse.