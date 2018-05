Fußball Bissinger Frauen wollen den Bezirkspokal-Titel verteidigen

Bietigheim-Bissingen / Von Daniel Haug

Nach dem Sieg in der vergangenen Saison stehen die Frauen des FSV 08 Bissingen in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge im Finale des Fußball-Bezirkspokals Enz-Murr. Dort geht es am Donnerstag (14 Uhr) auf dem Sportgelände des TSV Kleinglattbach gegen den FC Remseck-Pattonville. „Wir wollen den Titel verteidigen. Das war von Anfang an das Ziel“, gibt 08-Trainer Uwe Fausel die Marschroute für das Endspiel vor.

Dort ist sein Team gegen die eine Klasse tiefer spielenden Remseckerinnen etwas höher einzuschätzen. „Wir nehmen die Favoritenrolle im Finale an, werden die Gegnerinnen aber nicht unterschätzen, schließlich sind sie Tabellenführer in der Bezirksliga“, warnt Fausel, auf den eine große Unbekannte wartet. „Bisher kennen wir Remseck nicht und ich habe auch auf Beobachtungen verzichtet. Wir wollen uns auf unser Spiel konzentrieren.“

Das ist den Bruchwald-Damen in der Pokal-Saison bisher gelungen. In den ersten beiden Runden setzte man sich mit klaren Siegen, 9:1 gegen die SGM Merklingen/Heimerdingen/Hirschlanden und 6:0 gegen TSV Ottmarsheim, durch. Im Halbfinale gewann der FSV 08 knapp mit 1:0 gegen Ligakonkurrent TSV Münchingen II durch, wobei Torfrau Janine Brinnig in der Schlussminute einen Strafstoß parierte.

08 übt Elfmeterschießen

Diese Woche wurde auch mit Blick auf ein mögliches Elfmeterschießen trainiert. „Wir durften ausnahmsweise auf den Rasenplatz, um uns daran zu gewöhnen. Wir sind auf alle Eventualitäten sehr gut vorbereitet“, sagt Fausel. Dabei spielen auch die Erfahrungen aus dem Vorjahr vom 3:0-Endspielsieg gegen den TSV Ludwigsburg eine Rolle. „Für die Mädels ist das auf neutralem Platz und mit mehr Zuschauern schon etwas Besonderes. Da ist es ein Vorteil, wenn man das schon einmal mitgemacht hat“, weiß der Bissinger Coach.

Für Remsecks Trainer Kim Hubl und sein Team ist allein der Finaleinzug bereits der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. „Das hat noch keine Remsecker Mannschaft geschafft und eine riesengroße Leistung“, sagt Hubl stolz. Am vergangenen Sonntag kassierten die Remsecker Frauen mit dem 0:2 beim SB Asperg die erste Saisonniederlage überhaupt im 20. Pflichtspiel. Trotzdem geht Hubl zurückhaltend ins Endspiel: „Bissingen hat deutlich mehr Erfahrung und auch eine andere Härte. Da sind wir noch etwas zu grün hinter den Ohren. Kampflos werden wir aber nicht aufgeben, und vielleicht gelingt uns ja eine Sensation.“

Auch bei den Männern anschließend um 17 Uhr sind auf dem Papier die Rollen verteilt. Bezirksligist TSV Schwieberdingen trifft auf den A-Ligisten TSV Münchingen. So klar ist die Sache aber nicht. Die Münchinger, unter anderem mit dem ehemaligen Germania Bietigheim-Spieler Ibrahim Cabuk sowie den Ex-Hellas-Akteuren Ivano D`Ambrosio und Stefanos Likoudis, spielen eine starke Saison, kämpfen als Tabellenzweiter der Kreisliga A.2 um die direkte Rückkehr in die Bezirksliga und haben auf dem Weg ins Finale mit dem SV Perouse, FV Löchgau II und TSV Merklingen drei Bezirksligisten aus dem Pokalwettbewerb geschmissen.

Die vom ehemaligen Bissinger Oberliga-Spieler Jens Eng trainierten Schwieberdinger sind aktuell Siebter der Bezirksliga und haben im Viertelfinale den von vielen favorisierten SV Germania Bietigheim ausgeschaltet, nachdem man zuvor mit vier B-Ligisten vermeintlich leichte Lose erwischt hatte. Im Halbfinale reichte ein knapper 1:0-Erfolg gegen Ligakonkurrent TV Aldingen.