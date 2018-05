Fußball Bissingen und Freiberg wären bereit für die Regionalliga

Von Claus Pfitzer

Steffen Vahldiek, Vorstand beim FSV 08 Bissingen, und Emir Cerkez, der Präsident des SGV Freiberg sehen vor dem Oberliga-Derby ihrer ihrer Klubs an diesem Samstag um 15.30 Uhr am Bissinger Bruchwald mehr oder weniger gute Chancen auf Tabellenplatz zwei und die Aufstiegsrunde.

Herr Vahldiek, Herr Cerkez, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Steffen Vahldiek: Was soll man sagen, wenn man in den beiden Jahren zuvor auf den Plätzen drei und zwei die Saison beendet hat. Wir sind ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben, vorne mit einzugreifen. Wir wollen, aber wir müssen nicht aufsteigen. Am Ende wären auch die Ränge drei oder vier eine gute Platzierung. Uns war vorher bewusst, dass es nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation eine schwere Saison wird.

Emir Cerkez: Mit dem Anfang der Saison bin ich sicher nicht zufrieden. Da haben wir nicht die wahre Qualität gezeigt, die wir haben. Jetzt bin ich natürlich zufrieden, weil wir die Chance auf Platz zwei haben, obwohl wir in den ersten sechs Spielen viele Punkte verschenkt haben. Das Backnang-Spiel vor der Winterpause habe ich in schlechter Erinnerung, da haben wir den Gegner nicht wahrgenommen. Jetzt läuft es viel besser, und wir sind stolz, dass wir als Aufsteiger oben mitspielen dürfen.

Wie bewerten Sie die Chancen der Mitbewerber und Ihrer Mannschaft auf Platz zwei?

Cerkez: Die TSG Balingen hat es verdient, Meister zu werden. Das war schon nach unserer 0:1-Heimniederlage klar. Die Mannschaft ist einfach reif. Ich habe mich mit ihrer Spielweise und ihrer Einstellung beschäftigt. Die Freude über den Torschützen damals war bei allen riesengroß. Balingen hat auch einen breiten Kader. Villingen hat von der Euphorie in der Vorrunde profitiert. Ich weiß nicht, ob sie das Tempo bis zum Schluss halten. Auf Villingen haben wir aber immer noch einen Rückstand, und jetzt müssen wir nach Bissingen. Wir haben schon noch ein paar Defizite, an denen wir arbeiten müssen.

Vahldiek: Die TSG Balingen ist durch. Wenn ich mir die letzten Spiele und das Restprogramm anschaue, hat Freiberg nach dem Bissingen-Spiel die größten Chancen auf Platz zwei. Villingen zeigt nicht die Konstanz wie Freiberg. Unsere Chancen siedle ich bei zehn Prozent an. Ich bin aber optimistisch, dass wir es schaffen. Rechnerisch ist noch alles möglich.

Wäre denn Ihr Verein bereit für die Regionalliga?

Vahldiek: Ja. Bei den Spielen gegen Mannschaften wie Waldhof Mannheim oder die Offenbacher Kickers, die viele Zuschauer mitbringen, weichen wir nach Großaspach aus, die restlichen Spiele tragen wir bei uns am Bruchwald aus. Der Sportpark Ellental ist eine Option, das geht aber von der Infrastruktur her noch nicht. Natürlich will man in der Stadt spielen, in der man daheim ist. Wirtschaftlich wären wir in der Lage, wir hätten die Regionalliga ja auch im letzten Jahr stemmen können. Die Zusagen von Sponsoren liegen uns für den Fall des Aufstiegs vor.

Cerkez: Wir sind wirtschaftlich und organisatorisch gut geführt und haben immer Ruhe im Verein. In der Breite sind wir im Kader nicht so gut besetzt, unsere jungen Spieler sind noch nicht so weit, ihnen fehlt die Erfahrung. Sie können sich beweisen, wenn es um viel geht. Diese Defizite sehe ich. Wir könnten in der Regionalliga im Wasenstadion spielen, müssten aber zumindest ein Flutlicht-Spiel in Großaspach austragen.

Herr Cerkez, wie sehen Sie den FSV 08 Bissingen?

Cerkez: Das ist eine gute Mannschaft. Im Verein wird seit zwei, drei Jahren kontinuierlich und mit Ruhe gearbeitet. In der letzten Saison hatten die Bissinger in der Aufstiegsrunde Pech. Sie waren aber auch selbst schuld, denn sie hatten den Aufstieg auf dem Silbertablett. In der Mannschaft gibt es spielerisch individuell starke Leute wie zum Beispiel Marius Kunde, der sich sehr gut entwickelt hat. Bissingen hat sich ja aus unserer Jugendabteilung bedient. Kunde, Riccardo Gorgoglione oder Simon Lindner haben wir ausgebildet. Ich bin stolz, dass sie zeigen, was sie können. Es waren unsere Spieler, und es sind für mich immer noch unsere Jungs.

Herr Vahldiek, wir sehen Sie den SGV Freiberg?

Vahldiek: Ich kriege mit, dass der SGV in der Jugend hervorragende Arbeit macht. Die Mannschaft verfügt über eine wahnsinnige individuelle Klasse. Über alles andere steht mir kein Urteil zu.

Ihre Tipps für Samstag?

Cerkez: Ich tippe auf ein Unentschieden. Ich bin sehr ehrgeizig, aber ich bin auch Sportler, deshalb soll der Bessere gewinnen. Es wird ein taktisch geprägtes Spiel. Ich freue mich darauf und hoffe auf viele Zuschauer.

Vahldiek: 2:0 für uns durch zwei Tore von Marius Kunde.

Herr Vahldiek, Herr Cerkez, vielen Dank für das Gespräch.