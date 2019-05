Die Fußballer des FSV 08 Bissingen sind die Gewinner des 30. Oberliga-Spieltags. Der Tabellendritte vom Bruchwald setzte sich am Mittwoch beim 1. Göppinger SV nach einem 0:1-Rückstand und in Unterzahl noch mit 4:1 durch. Dagegen spielten die drei anderen Aufstiegskandidaten jeweils nur unentschieden: Der Spitzenreiter Stuttgarter Kickers zitterte sich zu einem 4:4 gegen Ravensburg, der SGV Freiberg kassierte beim 1. CfR Pforzheim in der Nachspielzeit noch das 2:2. In einem vorgezogenen Duell war der zweitplatzierte Bahlinger SC am 10. April gegen Reutlingen bereits nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Klub vom Kaiserstuhl ist am Samstag (15.30 Uhr) der nächste Bissinger Gegner. Mit einem Heimsieg würden die Nullachter die Südbadener vom Relegationsrang verdrängen.

Lebloser Auftritt bis zur Pause

Seltsamerweise machte der FSV 08 dem Tag der Arbeit erst in der zweiten Halbzeit und zu zehnt alle Ehre. Bis zu Riccardo Gorgogliones Platzverweis kurz vor der Pause legten die Schützlinge von Trainer Alfonso Garcia einen lethargischen Auftritt hin und mussten froh sein, dass die dominierenden Göppinger nur ein Tor vorlegten. Bereits in der dritten Minute hatten die Gäste Glück, dass der frühere Freiberger Morgan Faßbender mit einem Kopfball nur den Innenpfosten traf, während vier Bissinger interessiert zuguckten. In der 19. Minute scheiterte Faßbender nach einer Flanke von GSV-Torjäger Kevin Dicklhuber erneut am Pfosten, Chris Loser schaltete schneller als die 08-Deckung und legte den abprallenden Ball zurück auf Patrick Schwarz – und der zirkelte die Kugel von der Strafraumgrenze zentimetergenau zum 1:0 in den rechten oberen Torwinkel. Die Bruchwald-Elf trat in der Offensive hingegen gar nicht in Erscheinung, spielte leblos und ohne Mumm. „Das sieht aus wie ein 1. Mai-Ausflug“, schimpfte ein mitgereister Fan im Bissinger Block – zu Recht.

Die größte Emotion der Gäste bis zum Ausgleich zeigte Tim Reich, der sich Dicklhuber nach dessen rüden Attacke zur Brust nahm. Die nächste große Emotion – diesmal Jubel – gab es beim 1:1: Nach einem Zuspiel von Oskar Schmiedel wurstelte sich Alexander Götz durch und überwand GSV-Keeper Marcel Schleicher, den letzten Rest besorgte Innenverteidiger Marvin Leonhardt, der die Kugel bei seinem Klärungsversuch vollends in den eigenen Kasten kickte (37.).

Während Göppingens Coach Gianni Coveli den bereits verwarnten Linksverteidiger Felix Frenz vorsorglich aus der Partie nahm (39.), traf es Gorgoglione mit einem Feldverweis: Nach einem vermeintlichen Foul an Dicklhuber hatte der Flügelspieler bereits Gelb gesehen, kurz vor der Pause folgte Gelb-Rot, nachdem er Loser an den Seitenlinie von den Beinen geholt hatte.

Mit einem Mann weniger auf dem Feld ging es in der zweiten Hälfte Schlag auf Schlag. In der 49. Minute köpfte Pascal Hemmerich eine Ecke von Götz zur Bissinger 2:1-Führung ein. Das berüchtigte schnelle Umschaltspiel bescherte den Nullachtern die Treffer drei und vier. Nach Götz’ Diagonalpass und Dicklhubers unfreiwilliger Verlängerung per Schuhspitze tanzte Pierre Williams den aus dem Gehäuse geeilten Schleicher aus und schob zum 3:1 ein (61.). Der Jubel über sein zweites Saisontor – ausgerechnet gegen den Ex-Klub – blieb aber aus. „Das gehört sich meiner Meinung nicht. Ich habe mich innerlich gefreut“, stellte Williams fest. Vier Minuten später schloss Simon Lindner einen Konter gar mit dem 4:1 ab.

Dagegen hatte Göppingen wie gehabt Pech. Ein Schuss von Maximilian Ziesche aus fünf Metern landete erneut am Pfosten (72.), und in der Nachspielzeit köpfte Schmiedel einen Kopfball des GSV-Jokers gerade noch von der Torlinie. „Wir haben in der zweiten Halbzeit richtig gut gearbeitet und eine super Teamleistung gezeigt“, lobte Bissingens Williams sich und seine Mitspieler.