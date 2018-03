Fußball Bietigheimer Stadtduell am Ostersamstag

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Nachdem am vorletzten Wochenende alle Begegnungen der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr witterungsbedingt abgesagt wurden, stehen für einige Mannschaften am Ostersamstag Nachholspiele an. So kommt es ab 15 Uhr zum Stadtderby zwischen dem SV Germania Bietigheim und dem FSV 08 Bissingen II. Beide Teams feierten am vergangenen Spieltag souveräne Erfolge. Für die Germanen geht es darum, an Tabellenführer Croatia dranzubleiben, die Bissinger wollen sich etwas Luft auf die Abstiegszone verschaffen. „Nach dem Sieg in Perouse ist die Stimmung im Team gelöst. Die Trainingsleistung war sehr gut. Wir wollen an die Leistung vom letzten Spiel anknüpfen. Unser Ziel ist es, mindestens Platz zwei bis zum Saisonende zu halten. Die nächsten Wochen werden richtungsweisend sein, im Pokal wie in der Liga“, sagt Matthias Schmid. „Gegen Bissingen wird es keine leichte Aufgabe, sie werden sicher mit einem starken Kader auflaufen“, so der Germania-Trainer. Personell entspannt sich die Lage beim Tabellenzweiten deutlich. Mehrere zuletzt angeschlagene Akteure werden wieder dabei sein, so vermutlich auch Salvatore Veneziano.

„Germania ist der klare Favorit. Für mich ist das die beste Mannschaft der Liga, obwohl sie zuletzt einen Negativlauf hatte. Trotzdem wollen wir etwas Zählbares mitnehmen. Wir wollen mutig auftreten und kompakt stehen“, verspricht 08-Trainer Adam Adamos. „Rutesheim II hat vor ein paar Wochen bewiesen, dass man auch bei Germania gewinnen kann.“ Adamos kann am Samstag vermutlich auch auf Akteure aus dem Oberliga-Kader zurückgreifen. Welche dies sein werden, steht aber erst nach dem Spiel der ersten Mannschaft gegen Spielberg am Donnerstag fest.

Die SGM Riexingen muss beim SV Perouse antreten, der zuletzt mit 1:3 gegen Germania verlor. Für die Riexinger lief es beim 1:4 in Schwieberdingen noch schlechter. Im Kampf um den Klassenerhalt wäre für die SGM ein Dreier wichtig.