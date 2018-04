Fußball Benjamin Girth setzt mit Siegtor den Schlusspunkt

Aspach / Claus Pfitzer

Ganz war die Pokal-Blamage vom Mittwoch im Drittliga-Heimspiel gegen den SV Meppen nicht aus den Köpfen bei den Fußballern der SG Sonnenhof Großaspach. Der auf mehreren Positionen veränderten Mannschaft gelang in der Anfangsphase wenig Konstruktives. Bis den Gästen ein Fehler im Spielaufbau unterlief. Shqiprim Binakaj spielte den Ball schnell in die Spitze auf den durchgestarteten Pascal Sohm, der Meppens Schlussmann Jeroen Gies cool zum 1:0 überwand (19.). Kurz darauf traf Jeff-Denis Fehr per Kopfball nur die Querlatte des SVM-Gehäuses.

Bis zum 0:1-Rückstand war den Gästen aus dem Emsland bis auf einen erfolgreichen Torabschluss schon einiges gut gelungen.Großaspachs Schlussmann Kevin Broll parierte glänzend bei Schüssen von Mike Steven Bähre (4.) und Marcel Gebers (11.), und hatte ein wenig Glück, dass die Kugel nach einem 40-Meter-Hammer von Benjamin Girth knapp am oberen Torwinkel vorbei ins Aus flog.

Kremer und Bähre treffen

Dann aber fanden die Gäste zweimal ein Mittel, den Ball im SG-Netz unterzubringen. Zuerst drückte Max Kremer den Ball nach einer flach vors Tor gezogenen Ecke von Thilo Leugers über die Linie (30.), dann überwand Bähre SG-Keeper Broll mit einem satten Volleyschuss (42.).

In der zweiten Halbzeit lieferten die Gastgeber eine stärkere Leistung in einem zunehmend umkämpften Spiel ab. Nach Chancen von Jannes Hoffmann (50.) und Binakaj (52.) gelang Saliou Sané der verdiente Ausgleich (57.). Dreimal Sohm, Yannick Thermann und Özgür Özdemir vergaben beste Großaspacher Möglichkeiten zur Führung. Die erzielte SVM-Goalgetter Girth in der 86. Minute per Abstauber nach einem Konter und der feinen Vorarbeit von Nico Granatowski. Zwei Minuten später ließ Schiedsrichter Felix-Benjamin Schwermer eine Attacke von Meppens Keeper Gies am durchgebrochenen Joseph-Claude Gyau ungeahndet.