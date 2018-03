Frauenfußball Bei Ballbesitz ruhiger agieren

Löchgau / ang

Die Fußball-Frauen des FV Löchgau wollen in der Regionalliga Süd im Gastspiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (14 Uhr) den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen und möglichst wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Löchgauerinnen mussten sich gegen den SC Regensburg mit einem eher enttäuschenden 2:2-Unentschieden begnügen und verteidigten damit ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Wir müssen bei eigenem Ballbesitz ruhiger werden und uns mehr zutrauen“, lauten die Erkenntnisse von Löchgaus Trainerin Stefanie Schuster.

Der Aufsteiger aus Fürth musste zu Saisonbeginn viel Lehrgeld bezahlen und kassierte teilweise deftige Klatschen. Bei der 1:7-Hinspielniederlage wurde die SpVgg vor allem in der Anfangsphase von einem wie entfesselt aufspielenden FVL förmlich überrannt. Bereits nach 26 Minuten hatte Löchgau damals eine 5:0-Führung herausgeschossen. Nur vier Zähler Rückstand trennt den Neuling vom rettenden Ufer. „Für Fürth ist jedes Spiel ein Endspiel, darauf müssen wir eingestellt sein. Wir müssen kämpferisch dagegenhalten und dürfen uns nicht den Schneid abkaufen lassen“, betonte Schuster. Wie in der Vorwoche kann sie bis auf die privat verhinderte Sofie Serosi aus den Vollen schöpfen. Ob ihre Torjägerin Katja Milbradt (11 Treffer), die im Hinspiel mit einem Viererpack glänzte, in die Startelf rücken wird, ließ sie offen.