Fußball Balingen kann gegen 08 den Titel holen

Bietigheim-Bissingen / Claus Pfitzer

Mit einem Sieg im Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV 08 Bissingen kann die TSG Balingen die Meisterschaft in der Oberliga und den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt machen. Durch das 2:2-Unentschieden des FC 08 Villingen am Freitag in Reutlingen kann am drittletzten Spieltag die Entscheidung bereits fallen.

Der FSV 08 Bissingen hat auf der Zielgeraden der Saison zu seiner Topform gefunden. Der auch in der Höhe verdiente 6:1-Heimsieg im Derby gegen den SGV Freiberg verleiht der Mannschaft von Trainer Andreas Lechner Schwung und Selbstvertrauen, um auch in Balingen zu bestehen. Die Chancen der Nullachter auf Platz zwei sind durch das Ergebnis von Reutlingen um ein paar Prozentpunkte gestiegen. 08-Trainer Lechner und sein Assistent Alfonso Garcia werden kaum Veränderungen an der siegreichen Formation vom Freiberg-Spiel vornehmen, zumal Manuel Sanchez, Tobias Weis und natürlich der langzeitverletzte Michael Deutsche weiter auf der Ausfallliste stehen. Fehlen werden zudem der erkrankte Anil Sarak und Luca Wöhrle nach einer Zahnoperation, der Einsatz von Simon Lindner (Oberschenkelblessur) ist fraglich. Dafür kehrt der gegen Freiberg gelb-rot-gesperrte Duc Thanh Ngo ins Aufgebot zurück. Lechner lobt die TSG Balingen als beste Mannschaft der Oberliga. Der Spitzenreiter hat seit 22 Partien nicht mehr verloren und ist daheim noch ungeschlagen.

Kontinuietät zahlt sich aus

Die TSG Balingen erntet in dieser Saison die Früchte einer kontinuierlichen Arbeit. Die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein spielt bis auf wenige Ausnahmen schon länger in der aktuellen Besetzung zusammen. Von den wenigen Neuzugängen zur laufenden Saison gehört lediglich Offensivmann Daniel Seemann zum engen Kader. Stützen des Teams sind der bei eigenen Standards torgefährliche Abwehrchef Manuel Pflumm, Jörg Schreyeck und Nils Schuon als Sechser, Kaan Akkaaya auf einer Außenbahn sowie Torjäger Patrick Lauble, der es bislang auf 17 Treffer gebracht hat. Die Automatismen im Team stimmen, Volkwein wechselt häufig und auch während des Spiels sein System.

Das vor ein paar Jahren umgebaute Stadion erfüllt Regionalliga-Anforderungen, mittlerweile sind auch eine Anzeigetafel und eine Glaskanzel für den Stadionsprecher und die Technik installiert. Mit Weitsicht im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich hat sich die TSG stetig weiterentwickelt, erfuhr und erfährt finanzielle Unterstützung durch lokale und regionale Unternehmen.