Fußball Aufsteiger Croatia untermauert seine Ambitionen

Bietigheim-Bissingen / Daniel Haug

An der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga marschiert der NK Croatia Bietigheim weiter vorneweg. Nach dem Sieg gegen den SV Germania Bietigheim vor zwei Wochen, gewann der Aufsteiger das nächste Spitzenspiel gegen den Drittplatzierten FC Marbach mit 2:0 (2:0). „Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, haben gut agiert und am Ende verdient gewonnen“, stellte Croatia-Trainer George Carter fest.

Allerdings boten die beiden besten Offensivabteilungen der Liga den rund 200 Zuschauern in Metterzimmern in der Anfangsphase zunächst wenig Torgefahr. Und so fiel der erste Treffer der Partie nach einer kurzen Abtastphase in der achten Minute eher aus dem Nichts. Nach einer Flanke von Fabijan Kraljevic von der rechten Seite schlug Marbachs Innenverteidiger Björn Rewitzer über den Ball. Dadurch konnte Zvonimir Zivic im Zentrum das Spielgerät ungestört annehmen und setzte es mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 ins Netz. Das schockte die Gäste aber nicht. Steffen Leibold zwang Croatia-Schlussmann Athanasios Papakonstantinou mit einem Freistoß von der halblinken Seite zu einer ersten Parade (11.). Nach einer knappen halben Stunde kombinierte sich der Vorjahreszweite durchs Mittelfeld und Nesreddine Kenniche tankte sich in den Strafraum durch. Seinen Schuss lenkte Papakonstantinou gerade noch mit dem Fuß zur Seite (26.). „Wir hatten einige gute Gelegenheiten und hätten das Tor zum Ausgleich machen müssen. Dann wäre etwas drin gewesen“, sagte FCM-Trainer Christian Seeber.

Cello erhöht auf 2:0

So erhöhte Croatia nur 120 Sekunden nach der größten Marbacher Chance auf 2:0. Nach einer schönen Flanke aus dem Halbfeld von Can Kaya nahm Deniz Cello den Ball an der Strafraumgrenze an, legte sich das Leder nochmal vor und traf mit einem Schuss aus 13 Metern.

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken drängte die Carter-Elf noch vor der Pause auf die Entscheidung, was allerdings nicht gelang. Zunächst scheiterte Gino Russo an Marbachs Schlussmann Alexander Komenda (31.). Kurz darauf schoss Cello aus fünf Metern freistehend am Gehäuse vorbei (33.). „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, aber wir müssen das 3:0 machen“, sagte Carter.

Nach dem Seitenwechsel drängte Marbach auf den Anschlusstreffer, wurde dabei aber nur selten gefährlich. Kenniche forderte mit einem Schuss aus halbrechter Position in der 52. Minute nochmal den vollen Einsatz von Papakonstantinou. Nach einer guten Stunde kam Rewitzer nach einer Ecke von Kenniche in guter Position zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig. Ansonsten blieben die Schillerstädter über weite Strecken harmlos.

„Das 0:2 war unser Genickbruch. Danach waren wir nicht mehr so zwingend“, erkannte Seeber. Auf der anderen Seite verpassten es die Hausherren, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Die beste Chance ließ der eingewechselte Gianluca Annunziata liegen, als er nach einem Konter an Komenda scheiterte. „In der zweiten Hälfte haben wir zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung gemacht, sind aber sehr gut gestanden. Marbach hat keine Mittel gegen uns gefunden“, freute sich Carter.