Fußball Auf Augenhöhe erneut verloren

Aspach / Claus Pfitzer

Das Rückrundenkonto der SG Sonnenhof Großaspach weist nach neun Partien magere zwei Punkte auf. Das 1:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden war die vierte Niederlage in Folge. Die Großaspacher werden damit in der Tabelle weiter nach unten gereicht. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt noch zehn Punkte. Die SG Sonnenhof zehrt weiter von der ansprechenden Vorrunde mit 31 Zählern.

Wie schon am Mittwoch beim Karlsruher SC (1:3) war die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann auch gegen das Team aus Hessen auf Augenhöhe, belohnte sich aber nicht für eine ansprechende Leistung. Und mit Fortuna Köln wartet am Freitag auf die SG die dritte Mannschaft nacheinander, die im Rennen um einen Aufstiegsplatz gut im Rennen liegt. „Wir sind alle enttäuscht, denn wir belohnen uns nicht und müssen immer wieder Rückschläge durch individuelle Fehler bei Gegentoren wegstecken. Wir waren gut im Spiel, waren aktiv und hatten Möglichkeiten. Wir sehen aber, dass wir die Qualität haben, mit jedem Gegner mitzuhalten“, meinte SG-Trainer Sascha Hildmann nach der neuerlichen Niederlage.

Andrist schlägt spät zu

Das Gästeteam des Großaspacher Ex-Trainers Rüdiger Rehm und mit den einstigen Sonnenhof-Kickern Moritz Kuhn und Maximilan Dittgen sprang mit dem Sieg auf Tabellenplatz drei. Für die Entscheidung in der unterhaltsamen Partie sorgte Stephan Andrist mit zwei Toren in der Schlussphase. Beim 1:2 in der 81. Minute passte Sebastian Schiek nach einer Flanke von Kuhn auf den langen Pfosten nicht auf und ermöglichte so Andrist einen wuchtigen Kopfball ins Großaspacher Tor. In der 89. Minute schloss der 30-jährige Österreicher einen Konter gegen die aufgerückten Gastgeber zum 3:1-Endstand ab.

Bei der SG Sonnenhof hatte Coach Hildmann gegenüber der Mittwoch-Partie in Karlsruhe vier Änderungen in der Startelf vorgenommen. Nach ihren Sperren kehrten Julian Leist, Sebastian Bösel und Joseph-Claude Gyau zurück. Der SV Wehen Wiesbaden machte von Beginn an hohen Druck auf die Hausherren und störte sie früh im Aufbauspiel. Den ersten Höhepunkt gab es allerdings durch die SGS: Taxiarchis Fountas nutzte einen Steilpass von Kapitän Daniel Hägele zu einem kurzen Sprint über die rechte Seite. Seine Flanke erreichte den am Elfmeterpunt freistehenden Timo Röttger, der mit seinem achten Saisontreffer das Heimteam mit 1:0 in Führung brachte.

Pezzoni staubt ab

Die Hildmann-Elf zog sich nach dem Führungstreffer etwas zurück und verteidigte tiefer. So wurde es aus dem Spiel heraus für die Hessen schwierig, effektiv vor das Tor zu kommen. Dem Ausgleich ging dann auch eine Standardsituation voraus. Kuhn zirkelte den Ball per Freistoß aus abgelegener Position auf die obere linke Torecke. Die Parade von SG-Schlussmann Kevin Broll war noch besser als der Schuss. Der abgewehrte Ball landete allerdings vor Kevin Pezzoni, der aus Nahdistanz die Kugel über die Torlinie drückte (37.).

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams einen verbissen und einsatzfreudig geführren Kampf um die Punkte. Die Hausherren verzeichneten durch Röttger zwei Torannäherungen (56./57.) und durch Kai Gehring eine Riesenchance. Wehen Wiesbadens Keeper Sebastian Kolke parierte aber den Schuss des Innenverteidigers aus acht Metern glänzend (50.). Als die bis dahin sichere und aufmerksame Defensive der SG Sonnenhof einmal unaufmerksam war, stellte Andrist die Weichen auf Sieg und legte nach.