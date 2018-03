Fußball Arnold bleibt am Ball

Von Claus Pfitzer

Hansjörg Arnold aus Remseck geht in seine fünfte Amtsperiode als Vorsitzender des Fußball-Bezirks Enz/Murr. Beim Bezirkstag in Gemmrigheim wurde er einstimmig für die nächsten drei Jahre in seinem Amt bestätigt. „Die Arbeit macht mir trotz mancher Unbillen viel Freude. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen ist gut“, meinte Arnold. 2004 übernahm er das Amt kommissarisch und wurde im WM-Jahr 2006 erstmals von den Vereinsdelegierten gewählt. Enttäuscht war der 69-Jährige beim Bezirkstag 2018 in der Festhalle in Gemmrigheim über die mäßige Beteiligung – von 122 Vereinen waren nur 53 vertreten: „Die Vereine erwarten, dass der Bezirksvorstand zu den Veranstaltungen kommt. Das machen wir auch gerne. Da sind wir dann aber schon enttäuscht, wenn nicht mal 50 Prozent beim Bezirkstag anwesend sind.“

Wiedergewählt wurden auch Horst-Walter Schäfer (Remseck) als Vorsitzender des Sportgerichts und Ingo Ernst (Ludwigsburg) als Bezirksspielleiter. Der Bezirksvorstand bleibt damit weitgehend in seiner bisherigen Besetzung beisammen. Ausgeschieden sind nach 18 Jahren Claus Pfitzer (SV Freudental/Referent Öffentlichkeitsarbeit) und nach 13 Jahren Heinz Krauß (FC Gündelbach/Referent Freizeit und Breitensport und Ehrenamt). Für sie berief der alte und neue Bezirksvorsitzende Michael Heck (TSV Münchingen) und Armin Rau (TV Möglingen) neu ins Gremium. Bernd Erkenbrecher vom SV Sternenfels besetzt die bislang vakante Position des Referenten für Frauen- und Mädchensport. Als Vertreter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) referierte Vizepräsident Dr. Wolfgang Zieher aus Ulm.

Voraussetzungen schaffen

„Wir wollen als Verband gute Voraussetzungen für den Spielbetrieb schaffen. Werte wie soziale Integration zeichnen den Fußball aus. Der Fußball gehört niemand, nicht den Hooligans und Ultras, nicht den Superreichen und nicht den Superstars. Wenn überhaupt gehört er den Ausübenden und Ermöglichern“, so Zieher. Er verwies bei der Arbeit des WFV auf den „Campus des Sports“ in Nellingen-Ruit mit dem neu erbauten Fußballhaus, 44 Vereinsdialoge verbandsweit in Württemberg und den Futsal, eine Art des Hallenfußballs mit speziellen Regeln. „Futsal ist im Ausland en vogue, er bietet mehr Technik und weniger Kampf. Wir wollen die Entwicklung nicht vorantreiben und Hallenturniere in der bisherigen Form nicht abwürgen. Nur bei offiziellen Veranstaltungen des WFV wird nach Futsal-Regeln gespielt“, sagte Zieher.

Keine Mehrheit fand ein Antrag der Spvgg Hirschlanden/Schöckingen, die drei Staffeln der Kreisliga A bei je 16 Mannschaften zu belassen. Dieser wird nicht weiter verfolgt. Dafür wird der Bezirk den ebenfalls bei der Jugendleiter-Hauptversammlung kürzlich vom FSV 08 Bissingen gestellten Antrag beim Verbands­tag einbringen, wonach bei Punktgleichheit bei der Jugend zunächst keine Entscheidungsspiele stattfinden, sondern zuerst der direkte Vergleich zählt.

Bestens organisiert hatten der Vorsitzende des VfL Gemmrigheim, Hans-Michael Raiser, und sein Team den Bezirkstag.