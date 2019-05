Showdown am Bruchwald: Wenn sich der gastgebende FSV 08 Bissingen und der Bahlinger SC an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Oberliga gegenüberstehen, geht es um den zweiten Tabellenplatz. Dieser berechtigt nach der Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Südwest. „Dieses Spiel haben wir uns in den vergangenen Wochen hart erarbeitet. Jetzt wollen wir alles daran setzen, es auch zu gewinnen“, sagt 08-Trainer Alfonso Garcia.

Nach 30 von 34 Spieltagen steht seine Mannschaft mit 57 Punkten auf dem dritten Rang. Der Aufstiegsrivale vom Kaiserstuhl ist mit zwei Zählern mehr auf dem Konto Zweiter. Mit einem Heimsieg könnte Bissingen den Südbadenern also den Relegationsplatz abluchsen und sich selbst zum Hauptverfolger des Spitzenreiters Stuttgarter Kickers (61 Punkte) aufschwingen. Sogar der Titelgewinn wäre in diesem Fall noch drin, sofern der Ex-Bundesligist von der Waldau im Saisonendspurt patzen sollte. Zumal es am 30. Mai, dem letzten Spieltag, noch zum Knaller gegen eben jene Kickers kommt.

Als „Knackpunkt-Spiel für die Relegation“ bezeichnet der Bissinger Flügelspieler Pierre Williams das Verfolgerduell gegen Bahlingen und verspricht: „Wir werden uns gut vorbereiten und 100 Prozent geben.“ Der Frischefaktor spricht allerdings für den BSC. Während die Konkurrenz unter der Woche, am 1. Mai, den 30. Spieltag absolvierte – der FSV 08 gewann beim 1. Göppinger SV mit 4:1 –, konnten sich die Bahlinger ausruhen. Denn sie hatten ihre Heimpartie gegen Reutlingen (1:1) bereits am 10. April ausgetragen. „Ich sehe unser Spiel am Mittwoch nicht als Nachteil. Das ist jetzt eine reine Willenssache“, stellt Garcia fest.

Entwarnung gibt er bei den Kickern, die in Göppingen ausgewechselt werden mussten. Die angeschlagenen Emmanuel Apler (Beule am Schienbein), Maurizio Macorig (Rückenbeschwerden) und Simon Lindner (Oberschenkelprobleme) werden wohl auflaufen können. Letzterer wird auch in der neuen Saison das 08-Trikot tragen – der 24-jährige Mittelfeldspieler sagte für eine weitere Spielzeit zu. Riccardo Gorgoglione steht am Samstag definitiv nicht im Kader – er sitzt seine Gelb-Rot-Sperre ab. Seinen Platz in der Startformation wird wohl Marius Kunde einnehmen. Der Kapitän und Sturmführer fand sich am Mittwoch überraschend auf der Bank wieder.

Die Bahlinger würdigt Garcia als „mit die spielstärkste Truppe der Liga“, die zu Recht so weit oben in der Tabelle stehe. Doch das gilt auch für sein Team. In der Vorrunde setzte sich die Bruchwald-Elf knapp mit 3:2 durch. In der vergangenen Saison gab es ein 1:1 zu Hause und einen Bissinger 3:0-Auswärtserfolg. Entsprechend selbstbewusst zeigt sich auch Defensivmann Williams: „Gegen Bahlingen haben wir bisher immer gut ausgesehen. Jetzt müssen wir den Schwung aus den letzten beiden Spielen, die wir jeweils nach einem Rückstand noch gewonnen haben, mitnehmen.“

Ilshofen bangt um Klassenerhalt

In Spiel eins nach der Bekanntgabe des Weggangs von Trainer Ramon Gehrmann zum Saisonende erwartet der SGV Freiberg an diesem Samstag (14 Uhr) den TSV Ilshofen. Der Aufsteiger aus Hohenlohe stand zur Winterpause mit 28 Punkten passabel da, hat aus zwölf Spielen im Jahr 2019 aber nur weitere sechs Zähler geholt und steckt mitten im Abstiegskampf. Der könnte sich in Wohlgefallen auflösen, wenn der VfB Stuttgart II in der Regionalliga den Klassenerhalt schaffen würde und dadurch nur drei Mannschaften aus der Oberliga absteigen müssten. Die stehen mit dem SV Spielberg, dem FC Germania Friedrichstal und dem 1. FC Normannia Gmünd bereits fest. Aus dem Kreis der Abstiegskandidaten hat es Freiberg neben Ilshofen auch noch mit dem SV Linx und der TSG Backnang zu tun.

Auch wenn der SGV mit der Vergabe der Aufstiegsplätze wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben wird nach dem 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers und dem 2:2 beim 1. CfR Pforzheim, will die Mannschaft die Saison nicht austrudeln lassen. Immerhin gilt es, noch Punkte für den Fall der Fälle zu sammeln und dem scheidenden Trainer einen vernünftigen Abschied zu bescheren. Fehlen werden beim SGV neben den Langzeitverletzten Hakan Kutlu und Niklas Pollex weiterhin Spetim Muzliukaj und Thomas Gentner.

Der TSV Ilshofen kassierte am Mittwoch eine 0:3-Niederlage gegen den Viertletzten TSG Backnang, der nun bis auf einen Punkt an Ilshofen herangerückt ist. Beim TSV steht der Weggang von Spielertrainer Ralf Kettemann seit einigen Wochen fest.