Fußball Abstiegskampf auf der Alb

Löchgau / gr

Am Samstag (15 Uhr) trifft der Tabellenvorletzte FV Löchgau zum Wiederauftakt in der Fußball-Verbandsliga auf den FC 07 Albstadt. Der Verein aus dem Zollernalbkreis hat ebenso wie der FVL 15 Punkte auf dem Konto, rangiert bei gleichem Torverhältnis aber aufgrund der besseren Torausbeute einen Platz davor.

Für beide Teams ist die Devise klar: Ein Dreier soll her, um einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu distanzieren und bei einem Punktverlust des FC Wangen (ebenfalls 15 Punkte) beim TSV Essingen sogar auf den Relegationsplatz dreizehn vorzustoßen. FVL-Coach Thomas Herbst gibt sich trotz Siegeswillen demütig: „Keine Mannschaft weiß nach der Pause, wo sie wirklich steht. Vor zwei Jahren haben wir erst Freiberg geschlagen und eine Woche später sind wir dann gegen Albstadt abgestraft worden.“ Den 1:0-Sieg der Löchgauer gegen den FC 07 in der Hinrunde der laufenden Saison sah er „unglaublich eng, mit einem Moment, der das Spiel für uns entschied“. Zwar schauen die Albstädter auf eine eher holprige Rückrundenvorbereitung mit einem Sieg und drei Niederlagen zurück, dennoch ist die Mannschaft von Trainer Alexander Eberhart nicht zu unterschätzen. „An einem guten Tag sind sie in der Lage, eine richtig gute Leistung zu zeigen“, warnt Herbst und weist darauf hin, dass Albstadt den haushohen Favoriten und Regionalligisten TSG Balingen mit einem sensationellen 3:0 aus dem WFV-Pokal geworfen hat und nun im Viertelfinale auf den Ligakonkurrenten TSV Essingen trifft. Allerdings müssen die Südwestälbler wohl für den Rest der Saison auf Außenbahnspieler Andreas Hotz verzichten und Torjäger Pietro Fiorenza, gemeinsam mit Marco Sumser mit sieben Treffern bester Torschütze des FC 07, wartet auf eine Diagnose seiner Knieverletzung.

Auch der FV Löchgau hatte in der Vorbereitung mit Krankheit und Verletzungen zu kämpfen, kann mit seinen Vorbereitungsspielen aber durchaus zufrieden sein: Zwar konnte keines der fünf Testspiele gewonnen werden, doch trennte man sich nach guten Leistungen von den drei Oberligisten 1. CfR Pforzheim, TSG Backnang und FSV 08 Bissingen jeweils unentschieden. Lediglich beim 3:1 gegen den SV Salamander Kornwestheim setzte es eine Niederlage für die Löchgauer, ehe sie beim SV Böblingen am vergangenen Samstag eine 3:0-Führung in vier Minuten aus der Hand gaben und sich am Ende wieder mit einem Remis begnügen mussten.

Interessant wird das Duell der beiden Kellerkinder auch, weil beide Teams mit ihren Schwächen konfrontiert werden: Während die Albstädter erst einen Sieg im heimischen Alb-Stadion einfuhren und drei ihrer vier Siege auswärts errangen, liest sich die Bilanz beim FV Löchgau genau umgekehrt.